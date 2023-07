Kijk binnen in een grijs Knoks penthouse vol vintage

Die sereniteit spreekt ook uit zijn appartement. Vooral door zijn radicale beslissing om het van kop tot teen in muisgrijze kalkverf te schilderen, van de muren en de plafonds tot de deuren. ‘Dat is heel bepalend voor de look en de sfeer. Doordat alle oppervlaktes dezelfde tint hebben, ontstaat er een cocongevoel.’

Die grijze tint sluit goed aan bij de brute betonstructuur die Pay na het strippen van het appartement bloot liet. Voor de keuken en de ingemaakte kasten koos hij om dezelfde reden voor cementplaat. Maar toen de schrijnwerker daar een beschermende olie op aanbracht, ging het mis. ‘Het resultaat was vlekkerig en er kwam een groenige schijn op. Alsof de platen beschimmeld waren. Twee nachten heb ik ervan wakker gelegen. Toen besloot ik om het toeval te omarmen en ze tóch te gebruiken. Het effect doet wat denken aan Vincenzo De Cotiis, een Italiaanse designer die schilderachtige gepatineerde meubels creëert van gerecycleerde glasvezel.’

© Mr. Frank

Twaalf stielen

Het appartement verraadt Pays broodwinning: het staat vol vintage. We zien vooral Scandinavische stukken, maar niet de bekendste of meest klassieke voorbeelden. Zo hangen er houten lampen van Hans-Agne Jakobsson. Niet te verwarren met de bekende architect-designer Arne Jacobsen. Bij de ronde grenen eettafel van Roland Wilhelmsson staan stoelen van Rainer Daumiller.

Lees meer Wonen in een zwevende glazen doos met hangende tuin boven Brussel

Tien jaar geleden richtte Pay Showroom 144 op in Brussel. Nu runt hij de designzaak samen met Kathleen Werckx, de vroegere rechterhand van accessoireontwerper Christophe Coppens. In de winkel organiseren ze ook expo’s, onder meer van kunstenaar Erik Haemers. ‘Eigenlijk ben ik opgeleid als muzikant’, zegt Pay. ‘Ik studeerde drums aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en de Antwerpse Jazzstudio. Jarenlang was ik componist voor performances, dansvoorstellingen en theater, onder meer voor Jan Fabre. Ik had ook mijn eigen kunstcollectief Poni. Maar toen ik vader werd, wilde ik minder reizen. Ik schoolde me om tot meubelrestaurateur. Na mijn uren kocht, restaureerde en verkocht ik meubels. Toen er op de Vlaamsesteenweg in Brussel een goedkoop pand vrijkwam, gaf ik het een kans. Ook al had ik mijn hele leven gezworen dat ik nóóit een winkel zou openen.’

Eethoek met ‘Semi’-hanglamp van Fog & Mørup, eettafel van de Zweed Roland Wilhelmsson en stoelen van de Deen Rainer Daumiller. © Mr. Frank

Hij deelde die locatie aanvankelijk met designer Tom Mares, die er zijn zelfontworpen meubels verkocht. Mares – die nu met Pieter-Jan Scherpereel het designduo PJ Mares vormt – zit er nog altijd. Pay verhuisde na drie jaar naar de Léon Lepagestraat.

Pay doet ook totaalinrichtingen. Hij werkte onder meer voor acteur Matthias Schoenaerts en regisseur Michaël R. Roskam. Bovendien restaureert hij nog altijd meubels in zijn atelier in Molenbeek. En speelt hij ook nog muziek. Op dit moment neemt hij een nieuwe plaat op met zijn band Noodzakelijk Kwaad, waar ook de Oostendse dichter Jan Ducheyne bij speelt. Om maar te zeggen: Pay is geen type om maar één ding te doen. Of om maar op één plek te wonen. Jarenlang verbleef hij de helft van de tijd in IJsland. Zijn droom is om ooit naar Italië te verhuizen. ‘Mijn moeder kocht twintig jaar geleden een huis aan de kust in Puglia. In die streek wil ik ooit een plek vinden om te wonen, te werken en mensen te verwelkomen. Nu zoek ik samen met mijn partner een oud klooster of een grote boerderij waar plaats is voor expo’s, optredens, yoga en meditatie.’

Naast het vintage ‘String’-bureau van Nisse Strinning uit 1949 staat een richtbare Bauhaus-fotografenlamp uit 1929. © Mr. Frank

Modehuis

Frank Pays moeder is Jenny Meirens (1945-2017). Je kent haar als de medeoprichter van het succesvolle modemerk Maison Martin Margiela. Ze was de creatieve en zakelijke partner van Margiela. Zij bedacht onder meer het blanco label met de vier steekjes en fixte zijn plek als designer bij Hermès. Voordat ze in 1988 het modehuis oprichtte, runde ze verscheidene avant-gardemodewinkels. ‘Ze studeerde haar en maquillage’, zegt Pay. ‘Een tijdlang maakte ze de pruiken voor De Munt. Later opende ze samen met mijn vader – die uit een kleermakersfamilie kwam – een boetiek in de toen nog glamoureuze Wayezstraat in Anderlecht. Uit heel België kwamen mensen naar daar voor onder meer Fiorucci. Nadat mijn ouders gescheiden waren, opende ze in 1983 Crea op het Sint-Katelijneplein, met internationale avant-gardemerken zoals Yohji Yamamoto en Comme des Garçons.’