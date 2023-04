Kijk binnen in een Italiaans vakantiehuis met zicht op de Middellandse Zee

Door de glaspartijen heb je een panoramisch uitzicht vanuit de ‘Gregory’-sofa van Antonio Citterio en de ‘Sveva’-kuipzetels. © Aldo Amoretti

Lagorio mag dan veel met vastgoedprojecten bezig zijn, het vasteland ruilt hij graag in voor de zee, zijn ware liefde. ‘Ik kan nooit lang van het water wegblijven. Ik heb een scheepswerf én een jacht, Seataly, dat ik ook verhuur. Aan boord is er een fantastische chef die topgerechten bereidt.’

Mooiste kantoor ter wereld

Lagorio woont nog altijd in Frankrijk, maar deze villa is zijn pied-à-terre in San Remo. ‘Toen ik deze bouwgrond ontdekte, was ik van plan om er een huis op te bouwen en het daarna te verkopen. Maar toen het af was, was ik zo verliefd op het eindresultaat dat ik het wel móést houden. Ik noem het mijn day-house’, vertelt hij. ‘Ik gebruik het vooral voor meetings en zakenlunches.’

De villa, op luttele meters van het strand, moet een van de mooiste kantoren ter wereld zijn. De meeste façades zijn van glas, waardoor het binnen- en buitenleven naadloos in elkaar overlopen. De vele planten camoufleren de structuur van het huis, waardoor het één lijkt met de rotsige kustlijn.

Achter het ontwerp zit het Venetiaanse architectenbureau Calvi Ceschia Viganò. ‘Wie vanaf zee naar San Remo kijkt, zou kunnen denken dat de villa het tuinpaviljoen is van de riante woning ernaast – ontworpen door architect en ontwerper Giò Ponti. Dat is ook de bedoeling, we wilden wat rust brengen in de kustlijn’, leggen de architecten uit. ‘Ik werkte al vaak met hen samen, waardoor er intussen een hechte vertrouwensband is ontstaan’, aldus Lagorio. ‘Ik apprecieer vooral hoeveel belang ze hechten aan het samenspel van architectuur en interieur.’

In dat interieur overheersen zachtgrijze kleuren, maar door statementlampen baadt het huis ook na zonsondergang in een goudgele gloed. Lagorio klopte voor de meubels, waarvan veel stukken op maat zijn gemaakt, aan bij het Italiaanse Flexform. ‘Als ik in San Remo overnacht, zak ik ’s avonds graag weg in mijn zetel. De muur in de living is één grote spiegel die de tuin en de zee reflecteert. ’s Avonds wordt die spiegel een televisiescherm en geniet ik er van films. Die glazen wand is het pièce de résistance van het huis.’

Passend legoblokje

Tot enkele jaren geleden was het terrein een braakliggend stuk grond, omgeven door drie hoge muren van gewapend beton. Er moest ooit een tennisveld komen voor een nabijgelegen appartementsgebouw, maar die plannen werden opgeborgen. De kustlijn bleef dus wachten op een perfect passend legoblokje, dat in maart 2022 eindelijk werd afgewerkt.

Voor de tuin en het zwembad keek Lagorio naar een ontwerp voor een naburige villa uit 1951 van Pietro Porcinai, een van de bekendste Italiaanse tuin- en landschapsarchitecten uit de vorige eeuw. Porcinai ontwierp onder meer de Place Beaubourg, vlak voor het Centre Pompidou in Parijs, maar ook openbare parken in Milaan, Palermo, Berlijn en zelfs in Saudi-Arabië.