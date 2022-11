Zonder nagels of lijm: het unieke meubilair van de meesters van Hida

Een expo in Londen belicht de meesters van Hida, een stukje Japan waar de kennis over houtbewerking van generatie op generatie wordt doorgegeven.

In de bergachtige, dichtbeboste regio Hida, zo’n driehonderd kilometer ten westen van Tokio, is timmerman met voorsprong het belangrijkste ambacht. En zeker ook het oudste. Zo’n 1.300 jaar geleden al werden de timmerlui van Hida ingezet om in de keizerlijke hoofdstad Nara te gaan werken, en daar tempels en andere constructies op te trekken. Op die manier ontsnapten de meubelmakers aan belastingen. Zoals blijkt uit juridische documenten uit de achtste eeuw stonden de timmerlui bekend als ‘Hida no Takumi’, letterlijk ‘meesters van Hida’.

Vandaag is hun erfenis nog altijd zichtbaar. In de stad Takayama is hun vaardigheid van generatie op generatie doorgegeven en ontwikkelden ze unieke technieken. Nog altijd is de stad hét houtbewerkingscentrum van Japan. ‘Belangrijke designers laten hun creaties in Takayama maken’, zegt Simon Wright, programmadirecteur bij het Japan House London, waar momenteel een tentoonstelling plaatsvindt over houtbewerking in Hida. ‘Als je het hebt over houtbewerking in Japan, dan heb je het over Hida.’

Schermvullende weergave Met zorgvuldig uitgekiende vormen kunnen de timmerlui uit Hida houten elementen als een puzzel in elkaar schuiven, zonder dat daarvoor lijm of spijkers nodig zijn: een tijdrovende traditie die tot op vandaag wordt voortgezet. ©Igarashi Junya

De expo ‘The Carpenters’ Line: Woodworking Heritage in Hida Takayama’ zoomt in op de relatie die de regio heeft met het ambacht, maar ook met bomen, gereedschap en technieken. Bezoekers worden in de Britse hoofdstad ondergedompeld in een ruimte vol beelden en geluiden, als stonden ze ergens midden in de bossen van Hida – de stad Takayama bestaat voor 92 procent uit bos. Want alles begint met het materiaal dat deze bossen leveren: meer dan 350 boomsoorten, van beuk en walnoot tot hinoki-cipres en Japanse ceder.

De tentoonstelling ontleent haar naam aan de timmermanslijn – in Japan ‘sumi-tsubo’ of ‘sumi-nawa’ genoemd – waarmee de timmerman rechte lijnen in inkt kon trekken. Het is een van de vele gereedschappen om hout te bewerken tot een structuur of object. ‘Die fundamentele lijn die je helemaal in het begin van een werk moet trekken, is van vitaal belang voor de timmerman’, zegt Wright.

‘Wij zorgen ervoor dat alles perfect in elkaar past, door ieder onderdeel te blijven aanpassen tot het millimeterprecies is. Zo zijn er geen metalen verbindingen nodig. En is het resultaat een volledig samengevoegd, uniek meubelstuk.’ Kawakami Shingo Timmerman

Millimeterprecies

Precisie staat centraal bij timmerwerk, en de Japanse houtbewerking staat bekend om haar ingenieuze, vaak complexe verbindingen tussen de afzonderlijke stukken hout. Met zorgvuldig uitgekiende vormen kunnen ze de verschillende elementen als een puzzel in elkaar schuiven zonder dat daarvoor lijm of spijkers nodig zijn: een tijdrovende traditie die tot op vandaag wordt voortgezet.

Niet alleen omdat het altijd op die manier is gegaan, maar ook omdat het praktische nut ervan nog altijd even groot is: in de architectuur zijn houten verbindingen minder kwetsbaar voor rot en bederf dan spijkers, en ook nog eens veerkrachtiger bij een aardbeving – een constant risico in Japan. ‘Als er een grote aardbeving is, dan plooien die houten elementen in elkaar’, zegt Kawakami Shingo, een timmerman uit Takayama en werknemer bij het meubelbedrijf Nissin. ‘De kracht van de aardbeving zet zo’n gigantische spanning op de metalen bevestigingen dat de structuur het uiteindelijk begeeft. Maar als je de houten elementen stevig met elkaar verbindt zonder metalen bevestigingen, buigt het als één geheel. En dat voorkomt dat het hout breekt.’

De techniek wordt ook toegepast op meubels, maar dan niet om bestand te zijn tegen een aardbeving. ‘Indien mogelijk proberen we geen metalen bevestigingen te gebruiken’, zegt Shingo. ‘Als je bijvoorbeeld de elementen van een stoel in elkaar zet en je maakt daarbij gaten, dan is die verbinding niet zo vlak als zou kunnen. Wij zorgen er dus voor dat alles perfect in elkaar past, door ieder onderdeel te blijven aanpassen tot het millimeterprecies is. Zo zijn er geen metalen verbindingen nodig. En het resultaat is een volledig samengevoegd, uniek meubelstuk.’

Schermvullende weergave In de bossen rond Hida staan meer dan 350 boomsoorten, van beuk en walnoot tot hinoki-cipres en Japanse ceder. ©Igarashi Junya

Lakwerk

Een andere traditie in de Japanse houtbewerking is het lakwerk. In de zeventiende eeuw al werd daarvoor in Hida een specifieke techniek ontwikkeld: Hida-Shunkei. Het gaat om een lak die doorschijnend is, in plaats van ondoorzichtig, meestal in amber- of robijnrode tinten. Met die techniek komen vorm en nerf van het hout nog beter tot hun recht.

Het belang van de traditionele methoden heeft niet belet dat ook hedendaagse innovatie een rol speelde in de manier waarop de Hida-houtbewerking is geëvolueerd. In de jaren 20 ontdekten de timmerlui uit Hida gebogen houttechnieken, ontwikkeld in het negentiende-eeuwse Oostenrijk. Ze begonnen die te gebruiken om moeilijke houtsoorten zoals beuk te bewerken, en er elegante en gebogen stoelen mee te maken.

Schermvullende weergave ©Jérémie Souteyrat

Hida Sangyo, een in 1920 opgerichte meubelfabrikant uit Takayama, ontwikkelde een compressietechniek om Japanse ceder op een compleet nieuwe manier te bewerken. De zachtheid ervan maakt die houtsoort in wezen ongeschikt voor meubelen, maar door intense compressie wordt de ceder veel sterker en veelzijdiger.

In de tentoonstelling zijn de resultaten van die techniek te zien in de ‘Kisaragi’-stoel (2014), een creatie van Hida Sangyo, geïnspireerd op het midden van de vorige eeuw, en ook in de ‘Wavok’-panelen voor vloer en wand (2014), waarin de groeiringen van de Japanse ceder op een hemels mooie en zeer zichtbare manier zijn gerangschikt.

Schermvullende weergave Alle in Hida gemaakte meubelen krijgen tien jaar garantie. ©Jérémie Souteyrat

Menselijk oog

Uiteraard spelen machines ook in Hida een almaar belangrijkere rol in de houtbewerking. ‘Maar er zullen altijd processen zijn die je niet met machines gedaan krijgt’, zegt Shingo. ‘Ieder product heeft een menselijk oog nodig. Iemand moet het controleren en met de hand afwerken, want die menselijke inbreng kan de manier waarop een product aanvoelt, of hoe het voelt om erop te zitten, compleet veranderen.’

Hida blijft hét centrum van de houtbewerking. Zo is er de Hida Artisan School, waar een intensieve stage van twee jaar op het programma staat voor wie timmerman wil worden. Maar ook de aandacht voor kwaliteit die er heerst, voedt de reputatie. Alle in Hida gemaakte meubelen krijgen tien jaar garantie. ‘Daarom moeten we voortdurend aan het product blijven werken en kleine, subtiele afwijkingen uitvlakken’, zegt Shingo. ‘Wat je met meer zorg maakt, wordt duurder, maar ook op dat gebied willen de houtbewerkers van Hida geen compromissen sluiten.’