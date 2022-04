23-jarige Bernard Van Ormelingen verkoopt horloges tot in Hongkong

Nog maar 23 is hij en toch viert Bernard Van Ormelingen al de vijfde verjaardag van Bernies Watches, het Belgische horlogemerk dat hij zelf oprichtte. Zo’n 170 tot 200 horloges per jaar maakt hij, helemaal met de hand. En ze worden verkocht van Knokke tot Hongkong. ‘Wat mijn klanten snel overtuigt, is dat elk van mijn horloges uniek is. Ze lijken op elkaar, maar geen twee zijn dezelfde.’