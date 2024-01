4 tips voor het Ensorjaar in Oostende

WAAR | De Oostendenaar noemt het ‘den overkant’, maar Oosteroever kan ook. Fort Napoleon is al een architecturale parel, het omliggende natuurgebied maakt het plaatje helemaal af. Je vindt hier nog een stukje kust zonder hoogbouw. Ideaal voor een uitwaaimoment.

NICE TO KNOW | De bistro Fort Napoleon won dit jaar de juryprijs voor beste garnaalkroket op het Garnaalkrokettenfestival, een smakelijke afsluiter van de zoektocht.

| Adres | Fort Napoleon, Vuurtorenweg 13, 8400 Oostende

| Datum | Tot en met 14 april 2024

| Standaardtarief | 11 euro

Illustratrice Thaïs Vanderheyden maakte haar eigen versie van Ensors ‘Personnages devant l’affiche de “La gamme d’amour”’ uit 1914. © MRBAB - KMSKB

3 | Vlaanderen, mijn straat

WAT | James Ensor schilderde vanaf zijn zolderkamer in zijn huis in de Vlaanderenstraat en keek vanuit het kleine raam uit op de straten en daken van Oostende. ‘De Vlaanderenstraat ten tijde van James Ensor’ is een tentoonstelling met foto’s, documenten en oude postkaarten over ‘zijn straat’ tussen 1860 en 1949. Hoe zag die straat eruit tijdens Ensors leven? De gebouwen? De mensen? Een boeiende terugblik op een gevestigde Oostendse waarde.

WAAR | Even indrukwekkend is het decor van de expo’s. Theobalds Boothuisje, ontworpen door Theobald Van Hille rond 1900, is namelijk een prachtig art-nouveauhuis en een van de best bewaarde geheimen van Oostende. Irène Philips, beeldend kunstenaar, woont sinds 2013 in Theobalds Boothuisje en heeft er haar atelier. Ze stelt ook eigen kunstwerken tentoon, gebaseerd op Ensors straatbeelden.

NICE TO KNOW | Met zijn 2,60 meter is Theobalds Boothuisje het smalste pand in Oostende.

Theobalds Boothuisje

| Adres | Vlaanderenstraat 17, 8400 Oostende

| Datum | Van 30 maart tot en met 22 december

| Standaardtarief | 2 euro

In het expo-campagnebeeld wordt een oude postkaart van de Vlaanderenstraat gemixt met twee schilderijen van Irène Philips over diezelfde straat. © Galerie Theobalds Boothuisje / Medusa Arts

4 | Stillevens vol schelpen

WAT | ‘Rose, Rose, Rose, à mes yeux!’ is de eerste expo ooit volledig gewijd aan de stil­levens van Ensor en zijn tijdgenoten. Die volgt de evolutie binnen het oeuvre van Ensor en de geschiedenis van het stilleven in België (150 schilderijen, 30 Ensors). In Ensors repertoire kreeg de kunstvorm een prominente plaats. Terwijl in het begin van de negentiende eeuw vooral bloemstukken, gedekte tafels en fruitschalen geschilderd werden, zette Ensor het gen­re naar zijn hand door er vissen en schelpen, maar ook macabere voorwerpen aan toe te voegen.

WAAR | Mu.Zee is het museum van moderne en hedendaagse kunst in Oostende, met werken van 1880 tot vandaag. Let ook op de architectuur van Gaston Eysselinck: die is minstens even indrukwekkend als de collectie.

NICE TO KNOW | Het Belgische ensemble Ensoriades – een samenwerkingsverband van kleinVerhaal, Mu.Zee en het Hermes Ensemble – componeerde soundscapes bij de werken. In februari en maart worden de composities live gebracht tijdens vijf nocturnes.

Mu.Zee

| Adres | Romestraat 11, 8400 Oostende

| Datum | Tot en met 14 april

| Standaardtarief | 15 euro