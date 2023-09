Albert Baronian (Art Brussels) over zijn favoriete designstoel

Kunsthandelaar Albert Baronian over het leven op het puntje van zijn ‘Panton’-stoel: Che Guevara’s brieven, Franse chansons en good citizenship.

Albert Baronian 50 jaar kunsthandelaar.

‘Peetvader’ van Art Brussels.

Expo in Fondation CAB.

Wat is de stoel van je leven?

‘Deze rode Panton Chair, mijn eerste designstuk ooit, gekocht toen ik eind jaren 60 politieke en sociale wetenschappen studeerde in Leuven. Ik had er een voor op mijn kot én het kot van mijn latere vrouw. Toen we trouwden, kochten we er nog vier bij. Ik hou van rood. Het was de flashy kleur van mijn moeders keuken, misschien is die kleur onderbewust een herinnering aan haar. Die rode set Pantons reizen mee in mijn leven. Ze stonden vaak in de galerie. En op Art Luxemburg waren ze ooit ons meubilair, toen we er een stand hadden met alleen maar rode kunstwerken.’

Wat houdt je op het puntje van je stoel?

‘Ik ben momenteel het boek ‘I Embrace You With All My Revolutionary Fervor: Letters 1947-1967’ aan het lezen: een mooie bundeling van intieme brieven van Che Guevara. Je leert hem kennen als revolutionair, maar ook als zoon, dichter, politiek denker, filosoof en vriend.’

Waarvan val je van je stoel?

‘Dat politici cultuur electoraal niet rendabel vinden. Wat wordt er herinnerd van president François Mitterrand? Niet zijn standpunt over de doodstraf. Wel zijn grote culturele realisaties, zoals de Bibliothèque Nationale de France in Parijs en de glazen piramide aan het Louvre. Wat is er blijven hangen van de regeerperiode van Lodewijk XIV? Niet zijn politiek. Wel zijn paleis in Versailles en zijn samenwerkingen met de beste kunstenaars en artisans van zijn tijd.’

Met wie zou je graag van stoel wisselen voor één dag?