De zomer van galeriste en kunsthandelaar Sofie Van de Velde

‘Ook met mijn vriendinnen heb ik fijne reizen gemaakt. Normaal ben ik degene die alles organiseert en plant, maar niet als ik met hen reis. Ik stond ooit met drie vriendinnen op de luchthaven zonder te weten waar we heen gingen. ‘Frankrijk’, was het antwoord. Onderweg in een huurautootje passeerden we een knalroze dorp. Een klant van een van mijn reisgenoten - galeriste Ingrid Deuss - had een volledig dorp gecreëerd, maar het detail dat alles daar roze was, had ze gemist. We hebben ons de hele vakantie lang kapot gelachen. En we hebben er goede foto’s aan overgehouden.’

‘Alleen reizen doe ik ook, om samen te komen met mensen die even gepassioneerd zijn door kunst als ik. Als ik voor een kunstbeurs in het buitenland ben, vind ik het fijn een tafel voor veel mensen te reserveren in een goed restaurant. Op het moment dat ik reserveer, weet ik nog niet wie eraan zal plaatsnemen. Het is gaandeweg dat ik kunstenaars, galeristen, curators en verzamelaars uitnodig, allemaal met een affiniteit voor kunst. Daar ontstaan altijd boeiende gesprekken. Soms worden vriendschappen voor het leven gesmeed.’

Wat is je favoriete zomerkledingstuk?

‘Espadrilles, tot grote ergernis van mijn vriendinnen. Zien ze mij een paar dragen, dan willen ze dat het liefst ritueel verbranden. (lacht) Recent heb ik onderweg van Ibiza naar België een versleten paar op de luchthaven in een vuilnisbak achtergelaten. Maar er staat al een nieuw, rood paar klaar.’

Waar ging je meest memorabele reis naartoe?

‘Ik heb er al enkele memorabele gemaakt. Een ervan is een reis door Zuid-Afrika met mijn gezin en schoonfamilie. Met z’n zestienen trokken we tien dagen rond. We zagen en bezochten veel moois, maar wat ik vooral koester, is de weg die we samen hebben afgelegd en de gesprekken onderweg. Op reis gaat dat anders dan thuis.’

‘De bijzonderste plek waar we verbleven, was een B&B in Tzaneen. Op de dag dat de uitbaatster van de accommodatie was overleden, was de eeuwenoude boom naast de B&B door de bliksem getroffen. Toen wij er verbleven, stond hij er nog altijd. Dat had iets magisch, bijna artistieks. Het 360 gradenzicht op het groen maakte het plaatje helemaal af.’

Wat is de zomeractiviteit van je dromen?

‘Wat ik allang eens wil doen, is een groot huis huren om er alle mensen die ik graag zie samen te brengen. Dan heeft iedereen een eigen plek en kunnen we zien wat de dagen brengen. Het mag er warm zijn, want de warmte verlamt mij letterlijk en figuurlijk, waardoor ik niet anders kan dan de nodige rust nemen.’

Wat is je secret summer getaway in België?

‘Dat is lang de boerderij van mijn ouders in de Ardennen geweest. Die lag dertien kilometer diep in het bos, met ramen tot op de grond, waardoor we weleens oog in oog stonden met een everzwijn of een hert. Ik kan me maar moeilijk voorstellen dat ik ooit nog zo’n magische, ongerepte plek vind. Maar ik blijf ernaar op zoek.’

‘De jongste jaren zijn verschillende dierbaren plots overleden. Omdat ik België aan hen link, helpt letterlijk afstand nemen mij op dit moment ook figuurlijk afstand te nemen en tot rust te komen. Maar als ik even moet deconnecteren in eigen land, keer ik terug naar de Ardennen, onder meer naar het bergachtige Couvin, waar ik in een vorig leven als hulpverlener geregeld ging klimmen met probleemjongeren.’

Hoe ziet je ideale zomeravond eruit?

‘Samen ergens heen gaan om de zon te zien ondergaan. Met ‘food to share’, een goede fles wijn en - voor mijn gezelschap dat niet drinkt - wat alcoholvrije drankjes erbij. Een beetje banaal misschien, want de zon gaat elke avond onder, maar telkens weer ben ik verwonderd over dat fenomeen.’

Welke podcasts tip je voor de zomer?

‘Vaak luister ik kunstgerelateerde podcasts, met ‘Talk Art’ als favoriet. Hosts Russell Tovey en Robert Diament gaan steeds gedurende een uur in dialoog met een kunstenaar.’

‘‘The Care Principles’ van Isabel Verstraete. Zij spreekt met mensen uit de bedrijfswereld en gaat na hoe we op een empatischere, openere en duurzamere manier kunnen ondernemen. Ook een aanrader.’

Als je met om het even wie op reis zou mogen, met wie zou je dan waar naartoe gaan?

‘Aangezien ik Azië beter zou willen leren kennen, zeg ik de Japanse schrijver Haruki Murakami, van wie ik al veel heb gelezen. Hij leeft erg op zichzelf, dus of hij mij zou willen rondleiden, is nog maar de vraag.’

Wat is je favoriete zomernummer?

‘Elk jaar heb ik een persoonlijke zomerhit. Dit jaar is dat ‘Ancora Tu’ van de Ierse zangeres Róisín Murphy. Haar muziek staat de hele zomer op repeat, tot op het punt dat mijn kinderen zeggen: ‘Okay, we got it.’ Het gaat dan ook over honderden nummers in tig variaties.’

Welke boeken heb je meegenomen in je koffer?

‘Het opvallendste is ‘Anti-Money Laundering’. Tot voor enkele weken was ik de voorzitster van de FEAGA. Er zijn nog wetteksten die ik moet doornemen.’

‘Er zitten ook wat boeken over creativiteit bij. Mijn man Steve (Brouwers, red.) heeft er goede. Die durf ik weleens te pikken. Als hij ergens enthousiast over is, begin ik erin te lezen nog voor hij het uit heeft. Tot zijn grote ergernis.’

‘Geprikkeld door hun persoonlijkheden en de recensies liggen ook de boeken van Delphine Lecompte en Saskia De Coster op de stapel. Ik sta voor veel open.’

Wat is je favoriete festival?