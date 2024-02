Illustrator Niet Nu Laura wil internationaal doorbreken met 'Hamsters'

Die figuurtjes heten Giovanni en Philippe. Je zou de knaagdieren ook de mascottes van de lockdowns kunnen noemen. Janssens bedacht ze in 2020, toen berichten over hamsteren zich als een vaste waarde vastbeten in de nieuwsstroom.

Haar strips met het duo hamsters in de hoofdrol groeiden tijdens de coronapandemie uit tot een groot succes op Instagram. Daarmee wisten zij en producer Stef Wouters Streamz over de streep te trekken voor een animatieserie van dertien afleveringen. ‘Elke aflevering duurt vijf minuten, maar toch vertel je op een totaal andere manier. Plots heb je veel meer ruimte voor een verhaal dan in een stripje dat je op twintig seconden uitleest. Het was zoeken en experimenteren, maar het is ons gelukt’, vertelt Janssens.

Laura Janssens kreeg de kans om haar figuurtjes Giovanni en Philippe écht tot leven te brengen. © Siska Vandecasteele

Smartphoneloze striptekenaar wordt Instagramfenomeen

Intussen scrollen 80.000 paar ogen dagelijks voorbij de strips van de Antwerpse. Dat is een behoorlijk aantal, zeker als je weet dat ze tien jaar geleden zelf nog geen smartphone had. ‘Ik ging geregeld naar punk- en rockconcerten. Omdat het er daar hevig aan toe kon gaan, kocht ik bewust goedkope gsm’s. Toen had ik dus ook nog geen Instagramaccount.’

Maar een complete internetleek was ze niet meer, want op WordPress deelde ze al een hele tijd actief haar strips. Ze gebruikte het platform als een visueel dagboek waarop ze kon ventileren over haar eerste relatiebreuk, bijvoorbeeld. Dankzij haar blog en masterproject haalde ze tijdens de tentoonstelling van haar master in de beeldende kunsten haar eerste opdracht binnen. ‘Dat was er een als striptekenaar voor Maks! en Yeti (de toenmalige jongerenbladen van het onderwijsmagazine Klasse, red.). In de eerste vijf jaar na mijn afstuderen combineerde ik deeltijds illustreren met ander parttimewerk, zoals een job als contentcreator voor de VRT. In die periode heb ik ook enkele boeken van andere auteurs geïllustreerd.’

© Siska Vandecasteele

‘Eind 2013 heb ik mijn eerste iPhone gekocht en voor de zekerheid een Instagramaccount aangemaakt. Daarop postte ik, toen nog onder mijn eigen naam, zowel foto’s van mijn privéleven als strips. Een paar jaar later - toen mensen nog plezier vonden in Facebook - heb ik mijn ‘Niet Nu Laura’-pagina aangemaakt. Toen heb ik ook mijn Instagram-handle veranderd naar @nietnulaura. Sindsdien gebruik ik mijn feed als portfolio en post ik geen foto’s meer van mezelf. Daarmee verlies ik toch altijd veel volgers. (lacht)

Daarna zijn veel mensen, plots ook onbekenden, mij beginnen te volgen. Maar ik heb gemerkt dat heel online actief zijn en gedeeld worden door de juiste mensen je kanaal de grootste boost geven. Zo was mijn volgersaantal in no time verdubbeld toen comedian Xander De Rycke eens een paar van mijn strips in zijn stories deelde en mij daarin tagde. Wereldsterren als Reese Witherspoon en Mindy Kaling (de scenarist van onder meer ‘The Sex Lives of College Girls’, ‘Never Have I Ever’ en ‘The Office US’, red.) hebben al een GIF van mij gedeeld in hun stories. Wisten ze maar dat ik daarachter zit.’

De lancering van het eerste boek van haar ‘Niet Nu Laura’-reeks in 2018 bracht de bal helemaal aan het rollen. ‘Eigenlijk plaatste ik mijn strips gratis online, maar doordat mijn bereik op sociale media enorm toenam, begonnen steeds meer adverteerders bij mij aan te kloppen voor samenwerkingen. Daar zit voor mij zeker een interessant verdienmodel in, want mee dankzij de advertentie-inkomsten die ik daaruit haalde, kon ik fulltime beginnen te tekenen. Maar voor alle duidelijkheid: illustreren voor klanten is mijn hoofdberoep. Wat ik met influencing verdien, is eerder een extraatje.’

‘Dat eerste boek heb ik trouwens te danken aan Humo’s Pop Poll, tot op de dag van vandaag de enige ‘volkspeiling’ waaruit onder meer de populairste tekenaars van het moment naar voren komen. Als 26-jarige met bijna tienduizend volgers heb ik toen zonder schroom campagne gevoerd voor mezelf op Instagram. Daardoor bemachtigde ik een plek in de lijst en heeft een uitgeverij me op het juiste moment gevraagd of ik een boek wilde maken.’

‘Dankzij de uitbraak van het coronavirus en de lancering van de Hamsterstrips piekte mijn aantal nieuwe volgers voor de tweede keer. Toen zijn er op korte tijd 30.000 volgers bijgekomen.’

Laura Janssens: ‘Influencen doe ik alleen als ik mag tekenen. Daarmee heb ik de sweetspot tussen illustreren en influencen gevonden.’ © Siska Vandecasteele

Sweetspot

En heb je veel volgers, dan tref je in je dm’s ook veel adverteerders aan die polsen naar een samenwerking. Hoewel dat bij Janssens niet anders is, wil ze zichzelf niet tot de influencers rekenen. ‘Omdat ik ben afgestudeerd als illustrator, beschouw ik mezelf eerder als een illustrator dan als een influencer. Influencen doe ik trouwens alleen als ik mag tekenen. Daarmee heb ik de sweetspot tussen de twee gevonden. Tegelijk neem ik nog veel opdrachten aan die niets met influencing te maken hebben, zoals posters ontwerpen.’

Daarin heeft ze intussen een balans gevonden, maar wat vraagt ze als illustrator-influencer voor een socialemediapost? ‘Dat vind ik dubbel. De prijzen die ik vraag voor mijn werk als illustrator liggen vaak een pak lager dan die van een influencer. Zo is het mij weleens overkomen dat ik voor een influencercampagne de helft had gevraagd van wat een andere influencer kostte voor dezelfde opdracht. Daarom ben ik sinds kort aan het bekijken of ik voor dat soort activiteiten met een bureau kan samenwerken, dat me daarbij helpt. Je moet natuurlijk ook rekening houden met je klant; een vzw is Telenet niet.’

‘De tofste samenwerkingen vind ik die met Streamz. Ook voordat ‘Hamsters’ uitkwam, werkte ik al een tijdje met hen samen. Zo mocht ik naar de première van ‘House of the Dragon’ (de prequel van de Amerikaanse fantasy-televisieserie ‘Game of Thrones’, red.) gaan om daarvoor een strip te tekenen waarin ik de hamsters mocht verwerken. Op dat moment wist ik al dat ‘Hamsters’ zou verschijnen, maar het grote publiek nog niet. Ik vond het dus heel cool om beide reeksen te kunnen samenbrengen in een van mijn stripjes.’

Als veelgevolgde Instagrammer is het belangrijk dat je de tijd neemt om briefings van klanten aandachtig te lezen. Janssens: ‘Toen ik vorig jaar op reis was in Japan, kreeg ik een mail van een luisterboekenstreamingdienst. Ik dacht met een half oog gelezen te hebben dat het om een samenwerking rond ‘sensationele luisterboeken’ ging, dus stuurde ik een berichtje terug dat dat ‘wel tof zou zijn voor tijdens het werk’. Toen ik bij thuiskomst het pakket opende dat ze hadden opgestuurd, was het eerste wat ik eruit haalde een vibrator. Bleek dat het om ‘sensuele’ luisterboeken ging. Omdat ik liever niet post over mijn seksleven, heb ik naar een manier gezocht om daarrond te tekenen zonder mezelf erin te betrekken. Als ik met humor mag werken, kan ik dus ook rond erotische luisterverhalen toffe dingen maken.’

‘Op sociale media moet je zorgen dat je intrigerende beelden gebruikt en je werk makkelijk en snel leesbaar is’, vertelt Laura Janssens. © Siska Vandecasteele

Webcomic

Haar ‘Niet Nu Laura’-webcomic is gebaseerd op haar eigen leven. Met de hamsters kan ze zottere dingen doen en zich onderscheiden van haar concurrenten op sociale media. ‘Zeker in het begin baseerden veel vrouwelijke cartoonisten zich voor hun werk op hun persoonlijk leven. Het is tof om te zien dat dat bij velen intussen geëvolueerd is naar iets anders.’ Ze scrolt door haar feed, op zoek naar voorbeelden. ‘In mijn ‘Niet Nu Laura’-strips ben ik minder vrij dan in mijn comics met figuurtjes zoals de hamsters. Daarin werk ik ook geregeld met verwijzingen naar de popcultuur, zoals de Dag Animaal waarin een stuk staat over een vechtpartij waarbij Anja Eksters is betrokken. Recent heb ik er ook een gemaakt over een academie waar microgolfovens een opleiding kunnen volgen tot volwaardige microgolfoven. Ik bedoel maar, in mijn werk kan het alle kanten uitgaan, en dat is nog vrij uitzonderlijk in Vlaanderen.’