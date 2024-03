Kunsthandelaar Edouard Simoens | ‘Knokke is geen stressy werkomgeving’

De Knokse kunsthandelaar Edouard Simoens over keuvelen met René Magritte, whisky drinken met Jim Morrison en kunst shoppen op slippers in de zomer

Edouard Simoens Kunsthandelaar.

Debuteert deze week op TEFAF Maastricht met een stand in de Showcase-sectie.

Wat is de stoel van je leven?

‘Een ‘Aluminium Chair’ van Charles & Ray Eames voor Vitra. Een herinnering aan mijn vader André, want die stoelen stonden in het bureau van zijn galerie. Als kind vertoefde ik daar vaak. Dat ik me graag omring met mooie dingen, heb ik van thuis meegekregen. We groeiden op in Knokke in een huis, verbouwd door de architecten Marc Corbiau en Claire Bataille, met een tuin van Wirtz. Binnen hing werk van Alexander Calder en Jean Dubuffet. In onze tuin organiseerde mijn vader weleens tentoonstellingen, bijvoorbeeld met sculpturen van Takis. Ik liep als kleine jongen rond tussen die verzamelaars, die ik toen nog niet kende. Zodra mijn woning afgewerkt is - ik hoop tegen de zomer - wil ik daar ook diners houden met kunstverzamelaars, -adviseurs en -handelaars.’

Waarvan viel je recent van je stoel?

‘Van de retrospectieve expo over Philip Guston (1913-1980) in Tate Modern in Londen. Van kindsbeen is dat een van mijn favoriete artiesten. De solo van de Canadees-Amerikaanse kunstenaar is lang uitgesteld, omdat zijn cartooneske werk zo politiek getint en geëngageerd is. Hij beeldt onder meer de Ku Klux Klan af. En in de nasleep van de Black Lives Matter-beweging lag dat gevoelig. Ik vind Guston een revolutionaire artiest, omdat hij op een speelse manier zijn politieke boodschap overbrengt. Zijn stijl is ook van meters afstand herkenbaar. Dat maakt hem als kunstenaar compleet.’

De ‘Aluminium Chair’ van Charles & Ray Eames. © Alexander D'Hiet

Voor wie houd je een stoel vrij tijdens je droomdiner?