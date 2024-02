Quentin Grosjean over zijn liefde voor de schommelstoel

Kunsthandelaar Quentin Grosjean over het leven op het puntje van zijn Nakashima-stoel: een doelpunt van Union, hyperactief lezen en de horloges van Gérald Charles Genta.

Quentin Grosjean Eigenaar galerie Q/G.

Vestigingen in Elsene en Knokke-Zoute.

Gespecialiseerd in herontdekkingen.

Wat is de stoel van je leven?

‘Deze schommelstoel van de Amerikaanse meubelmaker George Nakashima (1905-1990). De tante van mijn vader had een eenvoudige schommelstoel, waar ik als kind graag in ging zitten. Mijn moeder was een kunstverzamelaar met een boon voor het design van Nakashima. Toen ik zo’n zeven jaar geleden deze schommelstoel zag passeren bij het veilinghuis Cornette de Saint Cyr, heb ik hem zonder aarzelen gekocht. Het design van Nakashima is zo tijdloos en van zo’n exceptionele kwaliteit dat de stoel evengoed in een loft als in een boerderij past.’

Kun je goed stilzitten?

‘Nee, vandaar ook de schommelstoel: het enige meubel waarin ik rustig kan lezen én toch in beweging kan blijven. Ik ben geen cerebraal type dat urenlang bij een kunstwerk kan contempleren. Een expo heb ik meestal in twintig minuten gezien, zelfs als het een retrospectieve expo van Rothko is. Ik ben hyperactief en sta gulzig in het leven. Ik wil veel doen en veel zien, ik heb continu impulsen nodig.’

De schommelstoel van George Nakashima (1905-1990) in notelaar is rond 1980 in zijn atelier gemaakt. © Alexander D'Hiet

Waarvan val je van je stoel?

‘Van een doelpunt van Union Saint-Gilloise. Ik heb een abonnement en ga naar de thuismatchen samen met vrienden. Ook al zou ik eigenlijk voor Charleroi moeten supporteren, waar mijn roots liggen.’

Voor wie houd je een stoel vrij tijdens je droomdiner?