Sluit januari af met een lichtfestival en een nieuwe cocktailbar in Brussel

Je weekend verlichten? Dat doe je tijdens de gratis lichtfestivals in Gent en Bergen. Nog een extra niet te missen hotspot onderweg: de chique nieuwe cocktailbar Scène in Brussel.

1 | TO VISIT | Lichtpuntjes

In de donkerste en koudste maanden van het jaar lokken twee gratis lichtfestivals ons uit ons kot. In Bergen kun je dit en volgend weekend, op 27 en 28 januari en op 3 en 4 februari, naar het eerste Waalse lichtfestival. Langs een drie kilometer lang parcours bewonder je 26 installaties.

Het Gentse lichtfestival is volgend weekend al aan zijn zesde editie toe. De 32 kunstwerken liggen langs een langer traject (zeven kilometer), om de volkstoeloop te spreiden.

2 | TO DRINK | Mix & match

Brussel is een hotspot rijker. Boven het restaurant Le Conteur openen de eigenaars de chique cocktailbar Scène. Op het menu: zo’n vijftien cocktails en mocktails, onder meer ‘Belgian sour’ (met bourbon, rum, siroop van bruin bier, citroensap en eiwit). Maar ook ‘made in Israel’ (met arak, vlierbloesemlikeur, komkommer en bitters van selder). Er is ook een beperkte kaart met barknabbels, voor- en hoofdgerechten, zoals geelvintonijntartaar, blini’s met kingfish-sashimi en lam van Dierendonck.