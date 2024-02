Sotheby’s veilt inboedel Venetiës grootste partypalazzo

‘Ze belde alle tophotels, zoals Gritti en Cipriani, om te vragen wie er logeerde. Vervolgens nodigde ze alle boeiende en mooie mensen uit’, herinnert de Franse decorateur Jacques Grange zich. Zo belandde onder meer Maria Callas hier, net als Winston Churchill, Cecil Beaton, Kirk Douglas, Paul Newman, en later ook Jack Nicholson, Sean Penn en Diane von Furstenberg. ‘Mijn moeder sprak geen Engels, maar ze was enorm gefascineerd door Andy Warhol. Zonder dat ze met elkaar konden babbelen, spendeerden ze uren samen’, vertelt Giovanni.

Het Palazzo Volpi tijdens een van de vele feesten. © Volpi Family Archive

Minnares

Niet alleen de gastenlijst, ook het decor hield Lily strak in handen. ‘In 1948, kort nadat mijn vader overleed, richtte mijn moeder het palazzo helemaal opnieuw in’, herinnert Giovanni Volpi di Misurata zich nog. ‘In elke ruimte van de piano nobile wilde ze een totaal andere stijl. Mijn moeder had een scherp oog en slaagde erin de beste stukken te bemachtigen. Zo werkte ze onder meer met de Franse interieurontwerper Stéphane Boudin, de toenmalige directeur van het Maison Jansen en de man die ook voor de Kennedy’s werkte in het Witte Huis. Als ze de meubels kwamen plaatsen, was ze extreem betrokken. Dat duurde uren. Ik herinner me nog hoe ze zei: ‘Pak die bank, schuif hem hierheen, schuif hem naar rechts.’ Zodra de puzzel volgens haar paste, verplaatste ze niets meer.’

Lily is haar roepnaam. Ze werd geboren als Nathalie El Kanoni (1899-1989) in Algerije. Lange tijd was ze de minnares van Giuseppe Volpi. Pas in 1942 trouwden ze, toen zijn eerste vrouw was gestorven. Op dat moment ook schudde Giovanni het etiket van ‘buitenechtelijk kind’ af. Later werd hij bekend met zijn raceteam Scuderia Serenissima, dat in de sixties heel wat successen behaalde op het circuit. Zijn leven lang bleef hij vrijgezel. Pas in 2017, op zijn tachtigste, stapte hij in het huwelijksbootje. Hij trouwde met de veel jongere Dominique Rizzo, de weduwe van fotograaf en designer Willy Rizzo.

Giovanni Volpi grijpt zich vast aan de gevel van zijn palazzo tijdens een feest in 1967. © Archivio Arici / Bridgeman Images / Belga Image

Belgische link

Palazzo Volpi is eigenlijk niet de correcte naam. Voluit heet het Palazzo D’Anna Viaro Martinengo Volpi di Misurata. Anderen zeggen: Palazzo Talenti d’Anna Volpi. Die lange naam verraadt de lange lijst eigenaren van het paleis. Dat is met 3.845 vierkante meter en 86 kamers trouwens een van de grootste van Venetië. En terwijl andere palazzo’s in de loop van de tijd zijn opgedeeld in verschillende appartementen, bleef dit in originele staat.

Al van bij de bouw was deze plek bijzonder. Naar het schijnt, reisde renaissancekunstenaar Michelangelo in 1529 speciaal naar Venetië om de fresco’s te bewonderen in dit palazzo. Helaas zijn die muurschilderingen van Giovanni Antonio da Pordenone volledig verdwenen.

Wat maar weinigen weten, is dat in het roemruchte verleden van het palazzo er ook een Belgisch hoofdstuk zit. Een paar jaar nadat de familie Talenti het renaissancepaleis in 1535 had laten bouwen, verkocht ze het aan de Vlaamse koopman Maerten van Haanen, die zichzelf Martino d’Anna noemde. Ook zijn zoon Giovanni d’Anna (Jan van Haanen) woonde hier. Sindsdien passeerde er een handvol eigenaars – van patriciërs tot aristocraten – tot Volpi het kocht. Stel dat het palazzo binnenkort weer op de markt komt, kan het misschien opnieuw in Belgische handen belanden.

Brussels wandtapijt uit 1665 van Jan Cordijs, naar het schilderij ‘Het eerbetoon van de kalief Harun al-Rashid aan Karel de Grote’ van Jacob Jordaens, schatting: 12.000-18.000 euro. © Courtesy of Sotheby's