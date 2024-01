‘Technologie zou kunnen leiden tot onze zelfvernietiging, vrees ik’

Wie verdient voor jou een leerstoel?

‘Voor mij gaat het niet om één persoon, maar om ‘de diepte van een bibliotheek’. Ik was net in Miami, waar bijna geen boekenwinkels meer zijn en bibliotheken worden gesloten. Nefast, denk ik, want kennis is alles.’

Voor wie houd je een stoel vrij tijdens je droomdiner?

‘Voor mijn expo ‘How to explain the sculptures to an influencer?’ maakte ik net een podcast over kunstenaar Joseph Beuys (1921-1986). Beuys zou een interessante figuur zijn om aan tafel te hebben. Zijn ideeën over de sociale sculptuur, maatschappelijke betrokkenheid en ecologie zouden een pittige discussie opleveren. Zeker als we een paar influencers uitnodigen, samen met de Franse kunstenaar Pierre Huyghe, die veel met de toekomst bezig is. Een van de thema’s die ik wil aansnijden: hoe kunnen we als kunstenaar overleven in een wereld waar de mensen nog een aandachtsboog hebben van maximaal tien seconden?’