Bieden op een jurk van Carla Bruni en een art deco graffiti-expo: Sabato's agenda voor eind januari

Ook altijd een avondjurk gedragen door Carla Bruni op de kop willen tikken? Of een stuk design van Stella McCartney voor in de woonkamer? Sabato gidst je door de agenda van eind januari.

1 | Graffiti-expo in Molitor

Het levensverhaal van het Parijse Piscine Molitor lijkt wat op dat van de Villa Cavrois, net over de Belgisch-Franse grens. Beide luxueuze art-decobouwsels gleden af tot totaal verval: ten prooi aan krakers, graffitispuiters en vandalen. Tot een vette pot geld en jarenlang titanenwerk de erfgoedparels wakker kusten.

Molitor, gebouwd in 1929, heropende in 2014 na een spectaculaire renovatie én uitbreiding met een sterrenhotel. In de jaren 90 kwam de Franse graffitikunstenaar Katre geregeld naar het toen desolate art-decobad. Hij wijdde er zelfs zijn afstudeerproject aan op de kunstacademie.

Zoveel jaar later komt hij opnieuw binnen bij Molitor, dit keer door de grote poort. Op 27 januari opent hij hier een expo met werken op basis van foto’s uit de jaren van verval (foto). Maar dé eyecatcher is zijn grote installatie in het buitenbad.

Expo | Katre in Molitor, Parijs

| Van 27 januari tot en met 5 maart

2 | Design van Stella McCartney

Al sinds 2001 schopt Stella McCartney de modewereld een geweten met haar radicaal diervrije collecties. Nu dringt ze ook de designwereld binnen. Ze maakte haar allereerste interieurcollectie.

Speciaal voor B&B Italia stak ze Mario Bellini’s ‘Bambole’-sofa (‘bambole’ is Italiaans voor ‘pop’) in de ‘Fungi Forest’-stof uit haar afgelopen zomercollectie. Bovendien zijn deze nieuwe versies gemaakt van gerecycleerde materialen. En ze zijn demonteerbaar, zodat ze gemakkelijker gerepareerd en gerecycleerd kunnen worden.

Design | B&B Italia

| Vanaf 5.347 euro

3 | Expo ‘Playdate’ bij Galerie Zwart Huis

Sinds Christophe Coppens tien jaar geleden de modewereld achter zich liet, ontpopte hij zich als veelzijdig artiest. Hij bleef uitzinnige accessoires maken voor onder meer Róisín Murphy, maar legde zich vooral toe op beeldende kunst en exposeerde in galeries en musea. Hij regisseerde opera’s waarvoor hij ook de decors en kostuums ontwierp. En voor het pas heropende KMSKA maakte hij een kinderparcours.

Maar het grootste nieuws is misschien wel zijn terugkeer naar de mode. Dit jaar bestaat het modehuis Natan veertig jaar, en om dat te vieren stelt het Christophe Coppens aan als creatief directeur.

Al blijft kunst de hoofdmoot: vorige week opende een nieuwe expo van zijn beeldend werk bij Galerie Zwart Huis in Brussel: ‘Playdate’. Het nieuwe werk dat hij er toont, is grotendeels gebaseerd op zijn eigen jeugdherinneringen.

Expo | Galerie Zwart Huis, Brussel

| Tot en met 4 maart

4 | Haute-coutureshows en -veilingen

Volgende week, van 23 tot en met 26 januari, trekt de modekaravaan naar Parijs voor de haute-coutureshows van onder meer Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier en Fendi. En dit keer ook van Artcurial. Want het Parijse veilinghuis toont van 20 tot en met 25 januari honderden couturesilhouetten uit de afgelopen eeuw. Als je er iets moois spot, kun je ermee naar huis. Want op donderdag 26 januari gaat alles onder de hamer.

Schermvullende weergave Topfotograaf Steven Meisel portretteerde Madonna in 1995 in de Versace-jurk die donderdag onder de hamer gaat bij Artcurial. ©Artcurial / Steven Meisel

Zoals een couturejurk in wit satijn en chiffon van Gianni Versace uit 1995, geschat op 2.500 euro (foto boven). Of de avondjurk in zwarte zijde van Yves Saint Laurent waarin Carla Bruni – toen nog model – defileerde in 1997 (foto onder). Andere topstukken zijn een Chanel-jurk uit 1937 en een Dior-tenue uit de ‘Trapèze’-collectie van 1958, getekend door de toen 22-jarige Yves Saint Laurent.

Schermvullende weergave Yves Saint Laurent krabbelde ‘Carla’ in het label van deze couturejurk; het bewijs dat Carla Bruni ze droeg tijdens het defilé in 1997. ©Gamma-Rapho via Getty Images

Alle stukken komen uit de privécollectie van Didier Ludot, die al sinds 1974 een high-end vintagewinkel heeft onder de zuilen van de Jardins du Palais Royal. Hij verkoopt er vooral haute couture van topkwaliteit, niet zelden rechtstreeks uit celebritykleerkasten.

Behalve de liveveiling met bijna tweehonderd loten vindt er tot en met 31 januari een onlineveiling plaats met nog eens 150 stukken.

Show en veiling | De haute-coutureshow van Artcurial loopt van 20 tot en met 25 januari in Parijs

| De liveveiling vindt plaats op 26 januari

| De onlineveiling vindt plaats tot en met 31 januari

5 | Designcollecties ‘Kos’ en ‘Tact’

Het Belgische decomerk D&M lanceert begin februari zijn nieuwe collectie. Voor het eerst klopte het aan bij twee jonge Antwerpse ontwerpers. Anouk Taeymans, opgeleid als architect, tekende de ‘Kos’-collectie (foto) met potten en schalen geïnspireerd op Scandinavisch design.

Schermvullende weergave

Tegelijk maakte Charlotte Jonckheer een robuuste serie bloempotten van gerecycleerde keramiek: ‘Tact’. Jonckheer studeerde aan de Eindhovense Design Academy en maakt deel uit van het designcollectief Brut.