Binnenkijken bij kunstenares Charlotte Culot in de Vaucluse

Haar tijd verdeelt ze tussen Bretagne en de Vaucluse. Haar oeuvre omvat zowel schilderijen als tapijten. En als ze een paard moet kiezen, twijfelt ze tussen Ural en Indiana. Op bezoek in Zuid-Frankrijk bij Charlotte Culot, kunstenares en zelf de dochter van een van Belgiës grootste keramisten.

Welgeteld 71 inwoners telt La Roque-Alric, een pittoresk dorpje in de Vaucluse met uitzicht op de Dentelles van Montmirail en de Mont Ventoux. Een van die 71 is de Belgische kunstenares Charlotte Culot, die haar domein hier deelt met haar assistente Hannah en haar onafscheidelijke paarden Ural en Indiana. Hier herbront ze, doet ze inspiratie op en werkt ze ook een groot deel van het jaar. ‘Ik verblijf afwisselend in de Vaucluse en aan de wilde kust van Finistère in Zuid-Bretagne. In La Roque-Alric vind je rotsen, heb je hoogteverschillen. En die inspireren me. Bretagne dan weer staat voor de oceaan, het vlakke. Elementen die me weer op een andere manier triggeren. Ik heb beide nodig om het evenwicht te bewaren.’

Te midden van de prachtige natuur staan er op het domein een hele rist gebouwen en gebouwtjes. Opvallend is de kluizenaarshut, met een heel eenvoudig, weloverwogen interieur. Maar je vindt er ook hutten waar Culot feesten en ruitershows organiseert. En er is het Maison Rhizomes: een nieuw gebouw dat niet alleen haar atelier herbergt, maar ook een ‘art room’ omvat die toegankelijk is voor het publiek. Hier stelt ze haar nieuwste werk tentoon. Maar evengoed kunnen kunstenaars hier een tijdje resideren in een speciaal appartement. ‘In het Maison Rhizomes kan iedereen die van schoonheid houdt, kennismaken met mijn universum’, aldus Culot.

Kwistig met geld

Schermvullende weergave ©Karel Balas

Charlotte Culot is de dochter van Micheline Wynants, een tekenares-illustratrice, en keramiekkunstenaar Pierre Culot. ‘Ik kom uit een zeer artistieke familie en werd al op jonge leeftijd ondergedompeld in een wereld waar kunst centraal stond.’

Pierre Culot was inderdaad niet alleen een van Belgiës grootste, maar ook een van de meest tumultueuze keramisten. In de jaren 1960 was hij al hot: in de galerie van Baucher-Feron aan de Louizalaan in Brussel stonden zijn vazen tussen avant-gardedesign van Herman Miller en Charlotte Perriand. Zijn grote internationale doorbraak kende hij in de vroege jaren 1970, toen onder meer het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Victoria & Albert Museum in Londen zijn werk tentoonstelden. Pierre Culot kreeg ook belangrijke opdrachten voor publieke sculpturen, zoals zijn ‘Mur de pierre d’âge viséen’ voor de Universiteit van Luik.

Maar vader Culot was ook een bon vivant, die niet alleen kwistig was met zijn talent, maar ook met geld. Zijn droom was om in het Waals-Brabantse Roux-Miroir, waar hij zijn atelier had, een eigen museum te openen over zijn keramiekcollectie. Hij kocht in het dorp verscheidene huizen om zo’n exporuimte te maken. Daarvoor was hij continu op zoek naar kapitaal. En dat bracht hem in de problemen: op een bepaald moment gaf hij zelfs het ouderlijk huis als onderpand. Toen in de jaren 1980 keramiek ook nog eens in de vergetelheid raakte bij het grote publiek, moest Pierre Culot zijn droom van een eigen museum definitief opbergen.

Schermvullende weergave ©Karel Balas

Colorfieldpaintings

Vandaag heeft Charlottes broer Joseph het ouderlijk huis in Roux-Miroir een tweede leven gegeven als artiestenresidentie, ontmoetingsplek en atelier. Zijzelf koos, in het spoor van haar moeder en vader, voor het kunstenaarsbestaan, maar dan in Frankrijk.

Schermvullende weergave ©Karel Balas

Ze begon met fotografie en vereeuwigde tijdens haar vele reizen een hele reeks vervallen muren. ‘Maar op een bepaald moment volstond de fotografie niet langer voor mij’, zegt ze. Dus begon ze te schilderen, en ook daarin heeft ze intussen een hele weg afgelegd. ‘Terwijl mijn werk eerst wat deed denken aan dat van Matisse – ik maakte stillevens – schakelde ik geleidelijk over op abstracter werk. En de jongste tijd ga ik volop voor kleur.’

De schilderijen van Culot leunen nog het dichtst aan bij de Amerikaans-expressionistische stroming van de colorfieldpaintings. Haar kleuren zet ze neer in grote platte vlakken. Daarna gaat ze als een architect aan de slag met haar schilderijen: ze voegt uitgesneden stukken gekleurd papier samen en maakt er collages mee. Ze mixt dus technieken en creëert daardoor gekleurde, vrije open velden.

Made in Nepal

‘Tapijten zijn voor mij totaalprojecten: je hebt er mens, dier én plant voor nodig.’ Charlotte Culot Kunstenares

En nu is de artieste klaar voor de next step: naast haar schilderijen heeft Culot een collectie tapijten ontworpen, met de titel ‘Rhizomes’. Het is een beperkte, handgeknoopte reeks, vervaardigd in Nepal. ‘Tapijten liggen in het verlengde van mijn kunst. Er wordt weleens gezegd dat tapijten tot de decoratieve kunsten behoren, maar ik zie ze meer als een totaalproject: ze zijn het resultaat van een menselijke keten, maar ook van een dierlijke en plantaardige keten. Je moet je eens voorstellen dat de mens naar de hoge Tibetaanse plateaus trekt, tot op een hoogte van meer dan 4000 meter, om de beste wol van de rug van het schaap te halen. Hij scheert het, wast het, droogt het, spint het en verft het. Trouwens, niet alleen wol vergt zo’n arbeidsintensief proces is, hetzelfde geldt ook voor het bewerken van zijde, linnen en hennep.’

Clochard

Binnenkort wil Culot ook een reeks cementtafels uitbrengen, geïnspireerd op de lage tafels uit de Japanse tokonoma, de typische Japanse ontvangstkamers waar siervoorwerpen werden getoond. En ze broedt op een collectie mozaïekwanden in samenwerking met de Parijse mozaïekkunstenaar Jérôme Clochard. Wij vermoeden dat de 71 inwoners van La Roque-Alric volgende zomer zwaar onder de indruk zullen zijn van het grote aantal bezoekers aan hun dorp.