Brafa: wat zou Victor Horta kopen met 500.000 euro?

In het art-nouveaujaar 2023 is Victor Horta postuum de ‘eregast’ op Brafa. Wat zou hij kopen als je hem met 500.000 euro zakgeld naar de Brusselse kunstbeurs stuurt?

1 | Achter de schermen

De Italiaanse ontwerper Piero Fornasetti (1913-1988) was even geobsedeerd door decoratieve patronen uit de dieren- en plantenwereld als Victor Horta. Deze handgeschilderde ‘Uccelli’-paravent uit 1953, te koop bij Gokelaere & Robinson op Brafa, zou je met wat goeie wil ‘de kleindochter van Horta’s art-nouveaukamerschermen’ kunnen noemen.

| Kostprijs: 65.000 euro

| Stand: 35

| Website: gokelaererobinson.com

2 | De mooiste tijd

Horta zou ongetwijfeld deze art-nouveauklok van tijd- en landgenoot Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910) aanschaffen. Met zijn hoekige vormgeving is diens art nouveau een pak minder zwierig dan die van Horta op zijn hoogtepunt. Maar de crafty details in padoekhout en koper zouden zeker in de smaak vallen.

| Kostprijs: 28.000 euro bij de Weense galerie Florian Kolhammer

| Stand: 129

| Website: floriankolhammer.com

3 | Santé

Zilverantiquair Bernard De Leye brengt een bronzen art-nouveauschenkkan mee van de Belgische zilversmid en juwelier Philippe Wolfers (1858-1929), met wie Horta soms samenwerkte. Ze is versierd met een orchidee, een van de fetisjthema’s van Wolfers.

| Kostprijs: 2.800 euro

| Stand: 42

| Website: orfevrerie.eu

4 | Botanic Sanctuary

Tussen de kunstenaarsjuwelen staat bij Collectors Gallery een collectie planten in hout en papier-maché. Het zijn botanische modellen, gemaakt rond 1900 bij de Duitse firma R. Brendel.

‘De 3D-bloemen en -planten werden indertijd gebruikt als lesmateriaal, maar worden intussen verzameld als kunstobject. In het Palais de Tokyo in Parijs stonden er vorig jaar negentig op de expo ‘Réclamer la terre’, zegt galeriehoudster Betty De Stefano. Horta zou zeker fan zijn: de modellen bundelen zijn passie voor flora en craftsmanship.

| Kostprijs: 2.000 à 4.000 euro per stuk bij Collectors Gallery

| Stand: 10

| Website: collectors-gallery.com

5 | In de bloemetjes

Liep Horta rond op Brafa, dan zou hij bij Dr. Lennart Booij Fine Art wellicht flashen op deze vaas van Emile Gallé (1846-1904), gemaakt rond 1895. Met zijn sensuele decor van krokussen is het helemaal Horta’s meug. De Brusselse architect kende de Franse glaskunstenaar ook persoonlijk.

Gallé werkte onder meer mee aan het interieur van Hotel Hannon, om de hoek bij Horta’s atelierwoning in Brussel.

| Kostprijs: 8.500 euro

| Stand: 74

| Website: booij-arts.com

6 | Trots als een pauw

Horta zou vast en zeker halt houden bij dit pronkstuk van Philippe Wolfers. De zilversmid maakte het art-nouveau­juweel in 1902-1903 voor de Antwerpse Marie-Laure Brunard, die in 1894 met een Duitse advocaat trouwde.

Het pièce unique staat in Wolfers’ archieven beschreven als ‘Diadème Paon’, maar werd indertijd omgevormd tot broche. Het pronkstuk is afgewerkt in goud, zilverdiamant en opaal.

| Kostprijs: Op aanvraag bij Epoque Fine Jewels

| Stand: 70

| Website: epoquefinejewels.com

7 | Schouwtime

Giò Ponti (1891-1979) was twee jaar toen Victor Horta zijn eerste art-nouveauwoning realiseerde in Brussel. De architecten waren allebei totaalontwerpers met voeling voor industriële én artisanale productie. De Italiaanse galerie Robertaebasta verkoopt een schouw van Ponti, ontworpen in de jaren 20 voor een Piemontese privé­woning.

| Kostprijs: 95.000 euro

| Stand: 97

| Website: robertaebasta.com

8 | Eigen haard, goud waard

Uit een koperplaat zaagde Frank Scheidecker (1872-1915) in zijn atelier in Mulhouse omstreeks 1902 dit delicate haardscherm.

Fenomenaal handwerk is het, dat wemelt van de irissen, Japanse koi-karpers en oeverplanten. Exact het soort exotische en vegetale referenties waar Victor Horta (1861-1947) zo van hield.

| Kostprijs: 28.000 euro bij Galerie Mathivet

| Stand: 3

| Website: galeriemathivet.com

9 | Ga zitten!

De jonge kunsthandelaar Thomas Deprez brengt een zeldzame set van twee fauteuils en een taboeret mee die Horta ontwierp voor de boetiek van edelsmid Wolfers Frères in Brussel.

Het Musée d’Orsay en het Horta­museum hebben al meubels uit die inboedel, de winkelvitrines belandden in het Museum Kunst & Geschiedenis in het Jubelpark.

| Kostprijs: 25.000 euro bij Thomas Deprez Fine Arts

| Stand: 113

| Website: thomasdeprezfinearts.com

©SPELTDOORN STUDIO