Brussels Gallery Weekend: deze galerijen mag je niet missen

Van 8 tot 11 september zetten 47 Brusselse galerijen hun deuren open tijdens de vijftiende editie van het Brussels Gallery Weekend. Sabato tipt vijf galerijen die een bezoek waard zijn.

1. Ballon Rouge

De galerij Ballon Rouge verzorgt de eerste solotentoonstelling van de Zweedse schilder Sofia Pashae, 'Meaning in the off hours'. Het is een reeks schilderijen met elk hun verhaal, waarin relaties, de tijd en citroenen centraal staan.

Pashaei's drie kleinste doeken vatten haar stijl samen: ze creëerde in AR - augmented reality - een animatie, met een citroen en een hand als de voornaamste 'personages'. De AR benadrukt het idee van het verstrijken van de tijd dat in al haar schilderijen aan bod komt. Elk werk kan aanvoelen als dezelfde plek, maar het 'wanneer' is onduidelijk. Ze werkt met het idee dat een thuis of iemands identiteit vele geschiedenissen, tijdsperioden en relaties herbergt.

Bezoek 'Meaning in the off hours' in Ballon Rouge, Bloemenhofplein 2, 1000 Brussel van 8 september tot 23 oktober 2022.

Schermvullende weergave ©GRAYSC

2. Spazio Nobile

Ook Spazio Nobile in Elsene organiseert een solotentoonstelling. In de werken 'Season XXIII - Subtle Energy' van de Britse Amy Hilton vormt de kosmos de rode draad.

In haar hedendaagse beeldende kunst vertaalt Hilton de energie van de kosmische elementen - aarde, water, vuur, lucht en ruimte - en de eenheid van de kosmos in handgeblazen en gebrandschilderd glaswerk, stenen sculpturen en tekeningen in inkt, potlood, pastel en waterverf.

Spazio Nobile exposeert 'Season XXIII - Subtle Energy' van 8 september tot 6 november 2022, Franz Merjaystraat 142 (galerij) en 169 (studio), 1050 Elsene.

Schermvullende weergave ©Thomas Vassort

3. Schönfeld Gallery

Curator Marie Mees selecteerde voor Schönfeld Gallery dertien kunstenaars die elk op hun manier werken met textiel. Het resultaat is de groepstentoonstelling 'Intertwined', met als deelnemers onder meer de artiesten Leyla Aydoslu, Dirk Braeckman en Honoré δ'O.

Ook 'Under Their Stars' van Lisa Ijeoma is vanaf 8 september in de galerij terug te vinden. In haar solotentoonstelling brengt ze handgeweven patchwork uit textiel en jacquardweefsels, met als rode draad gevoelens van ontheemding en saamhorigheid.

De groepstentoonstelling 'Intertwined' en de solotentoonstelling 'Under Their Stars' zijn van 4 september tot 22 oktober 2022 te bezoeken in Schönfeld Gallery, Waterloosesteenweg 690, 1180 Ukkel.

Schermvullende weergave ©Lisa Ijeoma

4. Michel Rein

Michel Rein organiseert Sébastien Bonins derde solotentoonstelling 'Oreille d'or'. Voor de Brusselaar Bonin is schilderen 'una cosa mentale', iets tussen abstract en figuratief in. De maatschappij, en vooral wat ons dagelijks leven verstoort, is een van zijn belangrijkste werkinstrumenten en inspiratiebronnen.

Zijn werk bestaat erin zich te ontdoen van alles wat zijn gedachten, handen en atelier vertroebelt. Hij vermijdt alles wat hem van zijn instinct zou kunnen afleiden en hem zou kunnen verhinderen zijn indrukken te vertalen in schilderkunst.

Bezoek 'Oreille d'or' van 8 september tot 22 oktober 2022 in Michel Rein, Washingtonstraat 51A, 1050 Elsene.

Schermvullende weergave ©Sebastien Bonin

5. Meessen De Clercq

Drie jaar geleden had hij zijn eerste overzichtstentoonstelling in het centrum voor hedendaagse kunst WIELS in Brussel. Vandaag exposeert de galerij voor hedendaagse kunst Meessen De Clercq voor de tweede keer het werk van de Belg Benoit Platéus. In zijn schilderijen benut hij de creatieve mogelijkheden van digitale en analoge technologieën om bestaande foto's eindeloos te reproduceren en manipuleren. Dit keer brengt hij een reeks schilderijen waarin ook nieuwe onderwerpen en stijlen centraal staan.

Benoit Platéus' werken hangen van 8 september tot 5 november 2022 in Meessen De Clercq, Abdijstraat 2A, 1000 Brussel.