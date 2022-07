Brussels kunstenaar Ilke Cop: 'Ik vind voicemails ongelooflijk spannend.'

'Dank u voor het internet' is Sabato's blik achter de schermen van digitale gewoontes en geheimen. Met de Brusselse kunstenaar Ilke Cop (34) praten we over apps, Tinder, Literotica en schermtijd.

Hoe klinkt je wekker?

‘Wonderlijk: ‘All I want’ van Joni Mitchell.’

Favoriete podcasts?

‘‘The great women artists’, voor de ziel. En ‘My dad wrote a porno’, voor de lach.’ Guilty pleasure?

‘De erotische verhalen op Literotica.com, veel beter dan video.’

App die nog uitgevonden moet worden?

‘Een die alle galerieopeningen en kunstevents in België verzamelt.’

Dagelijkse schermtijd?

‘Meer dan 8 uur! Ik gebruik mijn gsm wel veel tijdens het schilderen, maar toch.’

Zou je tinderen?

‘Tinder, Bumble, Happn, OKCupid, Feeld... try everything once!’

Favoriete Instagramaccount?

'@hysterx.collective, een schrijverscollectief voor womxn en non-binaire personen in België.’

Recentste selfie?

‘Een die ik tien keer overdeed, in antwoord op een prachtige selfie van een nog mooiere man.’

Wat aan je gsm maakt je blij?

‘Dat ik met een klein toestel foto’s van hoge kwaliteit kan nemen die me inspireren tijdens het schilderen.’

Geïnstalleerde, maar ongebruikte app?

‘Een ‘leer piano spelen in 5 weken’-app.’

Luister je naar voicemails?

‘Ongelooflijk graag, spannend!’

Recentste foto?

‘Een stand van zaken van mijn schilderij voor het Kunstenfestival Watou.’

Favoriete emoji?

‘De omgekeerde smiley: onderschat en ondergewaardeerd.’