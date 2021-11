De zaterdag van kunstconsultant Amandine Ickx

De sabato van Amandine Ickx, kunstconsultant en meter van Opération Chaussettes: de mooiste route kiezen, wandelen met India en David Hockneys kleuren opsnuiven.

Op zaterdag probeer ik los te laten, maar dat lukt niet altijd. De dag is doorgaans zeer gevuld.’ Op het Poelaertplein in Brussel vindt op zondag 21 november, van 11 tot 15.30 uur, de tiende editie van de solidariteitsactie Opération Chaussettes plaats. Er is een drive-in om zakken met kleren in te leveren. Die zullen vooral aan daklozen worden uitgedeeld. Op vraag van Catherine Ullens de Schooten, die zich al jaren met hart en ziel inzet voor dit goede doel, werd kunstconsultant Amandine Ickx (38) meter van het project. ‘Ik probeer zoveel mogelijk mensen te motiveren om kleren in te leveren. Op het terrein help ik ook met de logistiek.’

Mijn grote inspiratiebron: ‘De Britse kunstenaar David Hockney. Net als hij heb ik kleur nodig in mijn leven, en wil ik openstaan voor schoonheid.’ ©Getty Images

Professioneel coördineerde Ickx de voorbije jaren de openluchtopera’s in het Kasteel van Terhulpen, het Internationaal Festival van de Politiefilm in Luik en Les Musicales de Beloeil. In 2014 organiseerde ze een grote tentoonstelling over kunstenaar Jean Boghossian, die ze ook assisteerde bij de promotie van zijn werk. ‘Nadien ben ik even door de woestijn gegaan en heb opleidingen in hedendaagse kunst gevolgd. Nu werk ik me volop in als kunstconsultant. Ik neem de tijd om dat goed te doen, maar bereid wel al enkele nieuwe tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars voor.’

9.30 AM - ‘Meteen na het opstaan ga ik een uurtje lopen. Doorgaans rond de Vijvers van Elsene en in het Terkamerenbos: heerlijke plekken.’

11 AM - ‘Ik ga naar The Barn Bio Market in Sint-Gillis, waar schitterende producten liggen. Ik koop er onder meer zalm, avocado en scharreleieren.’

12 PM - ‘Na de inspanning is er ontspanning. Met de inkopen bereid ik een lekkere brunch. Tijdens het eten lees ik The Art Newspaper, om kunstnieuws in te halen dat ik tijdens de week heb gemist. Soms eet ik alleen, soms met vrienden. Zondag is meer een familiedag dan zaterdag.’

Schermvullende weergave Ickx haalt graag een frisse neus in het Terkamerenbos in Brussel of rond de Vijvers van Elsene. ©Laurence Vander Elstraeten

2 PM - ‘Ik ga een tentoonstelling bezoeken. Die van David Hockney in Bozar is een enorme aanrader. Hij is een van de meest gerespecteerde Britse hedendaagse kunstenaars en inspireert me enorm.’

‘Net als hij heb ik kleur nodig in mijn leven en wil ik openstaan voor schoonheid. Ik neem liever de mooiste route dan de snelste. Tentoonstellingen zijn vaak me-momentjes. Een soort meditatie, ook. Kunst werkt rustgevend.’

Mijn favoriete biowinkel: ‘The Barn Bio Market in Sint-Gillis is mijn favoriete adres voor zalm, avocado en scharreleieren.’

5 PM - ‘In Sint-Gillis wandel ik binnen bij Forcado, een Portugese patisserie. Hun pastéis zijn onweerstaanbaar.’

6 PM - ‘In het Tenboschpark in Elsene maak ik een wandeling met India, mijn chihuahua. Ze heeft een goed karakter, ik ben erg aan haar gehecht.’

7 PM - ‘Als ik op vrijdag niet uit ben geweest, ga ik nu met mijn partner of vrienden op restaurant. Ik ben een fan van 65 degrés op de Louizalaan: een gastronomisch restaurant dat mensen met het downsyndroom en autisme inschakelt. Een magnifiek project. En het is er erg lekker. De naam van de zaak verwijst naar de ideale temperatuur om een ei te garen – dat is dan ook hun specialiteit, waarrond ze allerlei gerechten bouwen.’

11.30 PM - ‘Ik ben nu het boek van Vivian Maier aan het lezen, de in 2009 overleden Amerikaanse straatfotografe van wie ik de expo in het Parijse Musée du Luxembourg ten zeerste kan aanbevelen.’