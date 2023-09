De zaterdag van Madonna’s choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui

10 uur | ‘Tijd voor het huishouden. De was doen werkt therapeutisch. Ik bereid mijn reistas voor, zodat ik klaar ben voor de week die komt. Morgen vertrek ik naar Rome, daarna volgt een week New York. Ik leef tussen de dingen in. Ook als kind viel ik altijd ergens tussen, met een Marokkaanse vader en een Belgische moeder. Daardoor heb ik bruggen leren te bouwen en voel ik me overal thuis.’

12.30 uur | ‘Lunch in Plant B met een collega. Op mijn vijftiende werd ik vegetariër. Sinds tien jaar ben ik veganistisch, omdat ik me bewust ben van de gevolgen voor het klimaat, de dieren én mezelf. Toen ik stopte met zuivel was mijn lichaam me dankbaar: ik heb het gevoel dat ik sindsdien meer controle heb over mijn lijf.’

14 uur | ‘Tijd voor een lange wandeling naar de Schelde en het Zuid. Ik zie hoe mooi de stad is veranderd. Een nieuwe winkel, bomen die zijn geplant… Mensen klagen weleens als er iets wordt afgebroken, maar ik denk: misschien wordt het wel mooier. Ik ben daar heel optimistisch in.’

15 uur | ‘Op zaterdag is de stad één ‘shopping frenzy’ en dan vind ik het fijn om de kalmte van de botanische tuin op te zoeken. Er staan exotische planten, het bewijst dat alles overal kan openbloeien. Dat vind ik een mooie gedachte.’

‘Madonna is ongelooflijk eerlijk, wat ik verfrissend vind. Ik werk met haar samen voor haar ‘Celebration’-tour.’ Sidi Larbi Cherkaoui Choreograaf

15.30 uur | ‘Ik ga langs bij de stripwinkel Mekanik Strip. Als ik reis, lees ik Marvel-strips en manga’s op mijn tablet, maar ik hou het meest van de papieren exemplaren. Pure nostalgie.’

16 uur | ‘Als ik weg ben, zorgt mijn moeder voor Bob en Toby, mijn katten. Ik ga graag bij haar op bezoek, dan praten we over petanque – dat speelt ze in competitie – of over het nieuws. Ze volgt me op sociale media. Ik praat haar graag bij over mijn projecten. Nu werk ik aan enkele choreografieën voor de ‘Celebration’-tour van Madonna. Madonna is ongelooflijk eerlijk, wat ik verfrissend vind. Ze staat niet voor niets al veertig jaar aan de top, steeds weer met nieuwe ideeën. Ik laat me graag meevoeren in haar artistieke universum, maar ook haar gedrevenheid en doorzettingsvermogen werken inspirerend.’

19 uur | ‘Ik maak een simpele pasta – ik kan niet goed koken. Of ik bestel een vegan pizza bij Otomat of iets lekkers bij Wagamama of Takumi.’

20 uur | ‘Enkele vrienden komen een kopje thee drinken bij me thuis. We kennen elkaar van op school en zijn altijd contact blijven houden.’

23 uur | ‘Netflix-tijd. Hoe oppervlakkiger, hoe liever. Meestal kijk ik sciencefiction, zoals ‘Altered Carbon’ of ‘The Witcher’. Een wereld die er nooit zal zijn, boeit me. ‘Nomad’ gaat daar ook over, over mensen die aan elkaar hangen om te kunnen overleven in een fictieve woestijn. Het stuk is triest, maar toont ook de menselijke drive om door te gaan. Trouwens, bijna alle performers zijn zelf reizigers, vluchtelingen of migranten.’

0 uur | ‘Ik typ nog wat dingen uit voor het werk. Pure micro-procrastinating. Maar die omgekeerde aanpak helpt me om me dan beter te kunnen concentreren op het eigenlijke werk.’

1 uur | ‘Tijd om te gaan slapen. Zondag is rustig, maar de week die komt, wordt weer druk.’