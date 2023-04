Delphine Heenen, oprichtster KickCancer | 'We willen alle kinderen met kanker genezen'

Delphine Heenen, oprichtster en gedelegeerd bestuurster van KickCancer, over het leven op het puntje van haar ‘Bloon’-stoel: een opblaasbare start-up, familiale curry en religie voor atheïsten.

Delphine Heenen Oprichtster en CEO KickCancer.

Project op Art Brussels.

Ex-advocate en ex-strategieconsultant.

Wat is de stoel van je leven?

‘Deze ‘Bloon’, een opblaasbare bal – een speels en ergonomisch zitobject – van een nieuw Frans merk. Ik kocht hem in Le Bon Marché, de Parijse department store waar af en toe jonge merken in de spotlight staan. Doorgaans vind ik zo’n opblaasbare bal te rubberachtig en oncomfortabel, maar Bloon heeft mooie uitvoeringen in verschillende stoffen en mooie kleuren. Ik kon daar eerst niet op stilzitten en vroeg aan de vertegenwoordiger of je daar niet zeeziek van wordt. Hij bleek een osteopaat én de oprichter van het merk te zijn. Ik hou van zo’n spontane, grappige ontmoetingen en voel vaak liefde voor andere start-ups. Hij mailde me nadien om te vragen of ik tevreden was met mijn nieuwe stoel. Het antwoord was natuurlijk “ja”.’

Waarvan viel je van je stoel?

‘De eerste keer toen ik besefte dat er amper vooruitgang wordt geboekt op het vlak van kinderkanker. Mijn zoon van achttien kreeg de eerste keer de kankerdiagnose op zijn negende. Iedereen stelde me gerust door te zeggen dat er veel innovatie is binnen het kankerdomein. Maar omdat kinderkanker een zeldzame ziekte is – gelukkig maar – is innovatief onderzoek daar veel minder rendabel. Je verwacht nochtans dat kinderen zeker ook de best mogelijke zorg, behandelingen en medicijnen verdienen. Dat is de missie van KickCancer: alle kinderen met kanker genezen. Dat doen we door onderzoek te financieren, lobbywerk te doen en door patiënten een stem te geven.’

Stoel-BIO Bloon Paris is in 2017 opgericht door twee vrienden, marketeer Raphaël Mille en osteopaat Kévin Rayess. Samen met productdesigner Thomas de Lussac ontwikkelden ze een lijn ergonomische zitballen, verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Dit jaar komt Bloon ook met een outdoorversie.

is in 2017 opgericht door twee vrienden, marketeer Raphaël Mille en osteopaat Kévin Rayess. Samen met productdesigner Thomas de Lussac ontwikkelden ze een lijn ergonomische zitballen, verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Dit jaar komt Bloon ook met een outdoorversie. Het Bloon-team is Frans, maar de productie zit in Portugal, waar het atelier met amper vier stukken stof de bal in elkaar stikt.

De zitbal moet je om de drie weken opblazen voor optimale ondersteuning.

De juiste maat van de zitbal is afhankelijk van je lengte en de hoogte van je bureau.

De Bloon opblaasbare stoel. © Alexander D'Hiet

Voor wie hou je een stoel vrij tijdens je droomdiner?