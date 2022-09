Galerie Modern Shapes: altijd met een sculpturaal kantje, en nu ook in hout

De Antwerpse galerie Modern Shapes lanceert voor het eerst houten edities van werken van haar kunstenaars. Philippe ‘Ethnicraft’ Delaisse is medeoprichter.

Misschien stond je je aan de vitrine van Modern Shapes al eens te verlek­keren op sculpturale keramiek van Lucien Petit of David Umemoto. Misschien ken je de Antwerpse galerie wel van haar opgemerkte deelnames aan de designbeurs Collectible in Brussel. Of misschien spotte je bezieler Michael Francken afgelopen zomer in Knokke, waar hij op de zeedijk een pop-up opende. Op Maison&Objet in Parijs, de belangrijke designvakbeurs, lanceerde hij eerder deze maand Modern Shapes Editions. Een vlag waaronder hij houten sculpturen verkoopt van acht kunstenaars die soms al vertegenwoordigd worden door de galerie, maar soms ook niet.

‘Het gaat om nieuwe objecten, die in de lijn liggen van bestaande werken in de galerie’, zegt Michael Francken. ‘Sommige objecten zijn in onbeperkte oplage, andere in gelimiteerde edities van tweehonderd stuks, in één welbepaalde houtsoort. Gemiddeld kosten de houten edities een derde van de prijs voor een uniek werk van dezelfde kunstenaars. Op die manier willen we een nieuw publiek aanspreken.’

Schermvullende weergave 'Pipe #3', een sculptuur in mahoniehout van Absid, een van de internationale topnamen van Modern Shapes Editions.

Made in Java

Pas in oktober vorig jaar kreeg Francken het idee voor Modern Shapes Editions, heel recent dus. ‘Een van mijn kunstenaars, David Umemoto, wilde een manier vinden om zijn unieke betonnen sculpturen aan een breder publiek te verkopen. Hij wilde zijn productie opschalen en uitbesteden. Op hetzelfde moment kwam ik in contact met Philippe Delaisse, de Antwerpse mede­oprichter van meubelproducent Ethnicraft. Hij heeft een houtbewerkingsatelier in Indonesië met 220 houtsnijders en beeldhouwers. We besloten onze krachten te bundelen, de productie op het eiland Java onder te brengen en samen Modern Shapes Editions op te richten.’

Buitenbeentje

Na Umemoto kon Francken ook internationale kunstenaars als Lucien Petit, Helen Vergouwen, Alban Lanore, Levi Hawken, Scott Vander­Voort en Absid overtuigen om hun stukken in hout te laten produceren. ‘Soms op basis van het originele werk, soms met een 3D-file, soms met een schetsje’, zegt Francken. ‘De afwerking en detaillering moesten we in het begin nog wat fine­tunen. Logisch, want het maakproces van de kunstenaars en de houtbewerkers is compleet anders.’

Schermvullende weergave Het buitenbeentje in de collectie is deze ‘Echo’ van Denis Castaing: een sculpturale roomdivider die uit acht houten elementen bestaat en kan worden aangepast aan het interieur.

Het absolute buitenbeentje in de collectie is Denis Castaings claustra ‘Echo’. Zijn sculpturale roomdivider bestaat uit acht houten elementen die als een brochette over een RVS-paal geschoven zitten. ‘Er komt geen schroef aan te pas’, garandeert Francken. ‘Die claustra is het enige product uit onze catalogus dat we kunnen aanpassen voor interieurprojecten. Maar puur functioneel design zullen we niet produceren. Modern Shapes heeft altijd een sculpturaal kantje.’