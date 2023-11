Goose-frontman Mickael Karkousse brengt eerste soloplaat uit

Muzikant Mickael Karkousse over het leven op het puntje van zijn autostoel: ‘Starmania’, Giacometti en mama’s on the road.

Mickael Karkousse Frontman van Goose.

Bracht net zijn eerste soloplaat ‘Hello’ uit.

Studeerde beeldende kunst.

Wat is de stoel van je leven?

Advertentie

‘Mijn autostoel. Dat die me transporteert van a naar b is niet zo belangrijk. Het gaat erom dat hij me doet stilstaan. Het draait ook niet om de stoel alleen, maar om de ruimte errond. Dat is een cocon waarin ik me veilig voel en waarin ik me alleen kan terugtrekken. Voor of na een concert of studiobezoek zoek ik graag even die plek op. Het klinkt gek, maar als ik in mijn auto zit, lijkt het alsof mijn brein wat groter kan zijn. Van welk merk de wagen is, maakt me niet zoveel uit. Het is de binnenkant die me intrigeert. Het gevoel van een salon, maar dan op wielen.’

Kun je goed stilzitten?

‘Stilzitten lukt wel, maar mijn brein tot stilstand brengen is moeilijker. Ik ben soms met veel dingen tegelijk bezig in mijn hoofd. En ik kan mentaal heel snel schakelen. Soms voelt het alsof mijn brein in overdrive gaat. Dat versnelt mijn creatieve proces. Maar tegelijk is het vermoeiend. Ik ben er nog niet uit of dat nu een talent of een nadeel is.’

Muzikant Mickael Karkousse zondert zich voor of na een concert graag even af in zijn auto. ‘Het gevoel van een salon, maar dan op wielen.’ © Alexander D'Hiet

Waarvan viel je recent van je stoel?

‘Tijdens de opnames van mijn soloplaat ‘Hello’ ging ik in Parijs naar ‘Starmania’ kijken, de bekende rockopera uit 1976 waarvan mijn producer Victor Le Masne een hedendaagse herwerking maakte. De musical gaf me de moed om groots uit te pakken met mijn emoties. Vandaar ook de violen en de rijke orkestraties op de plaat. Het is heel West-Vlaams om al snel te denken: ‘Oei, is dat er niet wat over?’ Wel, in plaats van mijn sound minimaal te houden, heb ik hem uitvergroot. Zo’n genereus, superpersoonlijk album maken was ver uit mijn comfortzone. Omdat ik privé mijn emoties niet goed kan uitdrukken, doe ik dat via andere kanalen: muziek, beeld, film, een performance. ‘Release the chains’, noem ik dat op de plaat.’

Voor wie houd je een stoel vrij tijdens je droomdiner?