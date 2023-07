Hotels, restaurants en must-visits op de Smach-biënnale

To visit

1 | MMM Corones

Het MMM Corones van wijlen de Brits-Iraakse architecte Zaha Hadid kwam er in 2015 om het zomertoerisme te stimuleren. Hoe imposant het gebouw ook is, de collectie is niet echt top. Het is een van de zes musea in Zuid-Tirol gewijd aan bergbeklimmer Reinhold Messner, die werd geboren in Bressanone en als eerste de Mount Everest zonder zuurstof beklom. Hadid gebruikt nooit rechte hoeken, waardoor de wat suffige bergschilderijen ook nog scheef lijken te hangen.

2 | Plan de Corones

3 | Lumen Museum of Mountain Photography

In het Lumen Museum of Mountain Photography leer je over het ontstaan van het bergtoerisme in de negentiende eeuw door stadslui die op zoek gingen naar avontuur, de spiegelkamer is speels en Instagram-vriendelijk. Saai is het museum nooit, hooguit een tikje belerend. In de kamer van The Shutter, een reusachtig luik dat opent zoals het diafragma van een fototoestel en het uitzicht op de Alpen onthult, spreekt een diepe bergstem je toe: ‘What I do not like, is when you hurt me.’ Al heeft die gelijk, besef je bij het zien van de foto’s van dezelfde bergen vroeger (eindeloos veel sneeuw) en nu.