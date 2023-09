‘Ik wil wel eens een avondje uitgaan met Stromae’

Choreograaf Alexander Vantournhout over het leven op het puntje van zijn ‘tensegrity’-stoel: uitgaan met Stromae, wifi op de Mount Fuji en voetbal als bewegingskunstwerk.

Alexander Vantournhout (34) Choreograaf en danser.

Oprichter van ‘Not Standing’.

Artist in residence bij Kunstencentrum Viernulvier.

Wat is de stoel van je leven?

‘Mijn favoriete stoel is een zelfgemaakt ‘tensegrity’-krukje: een zitobject dat een combinatie is van statische en flexibele elementen die elkaar structureel in evenwicht houden. Vergelijk het met de spieren, ligamenten en botten in het menselijk lichaam. Het meubel inspireerde me voor het motto van mijn nieuwe dansstudio: ‘Individueel uit balans, tezamen in evenwicht’.’

‘De architectuur van de kruk toont een complex netwerk van trek- en drukkrachten, die je ook in de maatschappij aantreft. Recent ben ik ook begonnen met het ontwerpen van ‘tensile’ structuren, die zichzelf in balans houden door spanning. Denk maar aan kabelbruggen. Ik hoop dat die sculpturen ooit hun weg vinden naar een publiek, naast mijn dansperformances uiteraard.’

‘In mijn huis heb ik nauwelijks stoelen. Ik geef de voorkeur aan kleermakerszit of squat, houdingen die je ook in andere culturen vaak ziet opduiken. Oké, je kunt ook veertien uur voor een computer werken en dat proberen te compenseren met yoga of fitness. Maar waarom zouden we die natuurlijkere houdingen niet gewoon in ons dagelijks leven incorporeren?’

Het ‘tensegrity’-krukje van Alexander Vantournhout. © Alexander D’Hiet

Wat houdt je op het puntje van je stoel?

‘De fantastische docuserie ‘Chernobyl’. Als ik ernaar kijk, vraag ik me altijd af: waarom bestaan er niet meer van die? Ik zou ook ‘ChatGPT’ kunnen antwoorden. Natuurlijk win je tijd als je de artificiële-­intelligentieapplicatie gebruikt. Maar voor mij kan dat slechts op één voorwaarde: dat je die gewonnen tijd spendeert aan je familie, collega’s of vrienden.’

Voor wie houd je een stoel vrij tijdens je droomdiner?