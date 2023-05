Keramiste Anne Marie Laureys | 'Klei is mijn blanco canvas'

Keramiste Anne Marie Laureys over het leven op het puntje van haar ‘pottendraaistoel’: een verlaten fabriek in Tubeke, een gesneuvelde beuk en Georgia O’Keeffe.

‘De zitbank van de machine waaraan ik mijn sculpturen draai. Ik beschouw die als mijn troon. Als ik me installeer om potvormen te maken, trek ik eerst de oude roze jurk aan die ik van mijn moeder kreeg. Ze kocht die in de jaren 1960 in een Scandinavische winkel. Ik kan me er gemakkelijk in bewegen. Potten draaien aan deze machine is een moment van sereniteit en magie. Het blok klei is mijn blanco canvas: ik trek de ronde potten letterlijk uit de aarde.

‘ De meeste draaischijven zijn compact en mobiel, maar deze machine is log en onverplaatsbaar. Ze draagt een verleden mee, en ze heeft veel latere keuzes in ons leven bepaald.’

De meeste draaischijven zijn compact en mobiel, zodat je ze overal kunt meenemen. Maar deze machine is log en onverplaatsbaar. Ze draagt een verleden mee, want ik vond ze 35 jaar geleden in een verlaten fabriek in het Waals-Brabantse Tubeke waar ze faux bijoux maakten. Via via kwam ik te weten dat daar een gasoven te koop stond. In die gigantische hall stond het nog vol met andere machinerie, zoals een draaischijf, tegelpers, pottenpers en andere benodigdheden om keramieken juwelen te maken.

We kochten eerst de gasoven. En twee dagen later belde de opkoper of we de rest van de machines niet wilden overnemen. Containers en camions vol gerei hebben we vervoerd. Zoveel dat we een nieuw atelier moesten zoeken, waardoor we uiteindelijk in Russeignies, een dorp in de provincie Henegouwen, belandden. Die draaischijf heeft veel latere keuzes in ons leven bepaald.’

De ‘troon’ van Laureys, de zitbank van de machine waaraan ze haar potvormen draait. © Alexander D'Hiet

Waarvan viel je recent van je stoel?