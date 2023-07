Kunstenaar Jean-Luc Moerman | 'Knokke kan me gestolen worden'

In zijn Knokse appartement zijn dat soort ‘sporen’ intussen ook talrijk. En dan spreken we niet alleen over zijn eigen schilderijen die de muren tooien. Moerman ‘tatoeëerde’ de wanden en plafonds de voorbije jaren met een uitdijend spel van organische lijnen. Tel daarbij de kleurrijke curiosa en Moermans interieur is een hybride totaalkunstwerk, dat permanent in transformatie is.

Zestiende-eeuwse Kate Moss

Een gevel, een interieur, keien, een fiets, een Jaguar I-Pace, een skateboard of een oude meester: voor Moerman kan zowat alles een drager zijn voor zijn tekeningen. Hij tekende zelfs al over een print van een zestiende-eeuwse ‘Venus’ van Lucas Cranach. Én over een sexy naaktfoto van Pamela Anderson of Kate Moss. ‘Die Cranach is de Kate Moss van de renaissance’, zegt hij. ‘Een ideaalbeeld van schoonheid, maar in realiteit onbestaand. Jonge meisjes van nu willen wel op de foto’s van Pamela Anderson of Kate Moss lijken, maar in het echt zien die er helemaal niet zo uit. Ze zijn even vals als die Venus. Schoonheid is heel relatief. En het is een vreemde manier om de wereld op te delen. Als je in een bos rondloopt, zeg je toch ook nooit: ik vind die boom mooi of lelijk. Zelfs als hij oud of scheef is, staat hij goed waar hij staat. De natuur is altijd perfect.’