Kunstenares Alex Verhaest wint Ultima voor digitale kunst

Alex Verhaest Multimediakunstenares

Gastdocente Luca School of Arts

Winnaar Ultima Award voor digitale kunst

Wat is de stoel van je leven?

‘De Balik Bench, een zitbank met een frame van metaal en een zitting van geëxtrudeerde klei. Het prachtding is ontworpen door de Brusselse Studio Biskt. Hun aanpak vind ik vernieuwend, omdat ze industriële processen met handwerk combineren. Ik hou van dat soort utilitaire grammaticale verwarring. Ik ben ook verliefd op die baksteenkleur. De bekleding in klei ziet eruit als dakpannen. Als tiener zat ik dikwijls op een dak naar de sterren te kijken. De bank heeft dus iets heel romantisch voor mij. De verhalenverteller in mij is er gevoelig voor.’

Waarvan viel je recent van je stoel?

‘Embrace of the Serpent’, een prachtige zwart-witfilm uit 2015 van Ciro Guer­ra over een ontdekkingsreiziger en een sjamaan uit het Amazonegebied. Op spiritueel vlak hakte het verhaal er diep in bij mij. Een van de hoofdrollen wordt vertolkt door Jan Bijvoet, de Antwerpse acteur die ook meedoet in de reeks ‘Peaky Blinders’. Hij speelt echt de pannen van het dak. Ik zag hem eerder al in ‘De Magneetman’, een film van Gust Van den Berghe. Sindsdien probeer ik alles te zien waarin hij meespeelt. Hij lijkt me een zeer fysieke acteur, net als Valentijn Dhaenens, de theater- en filmacteur met wie ik graag en veel werk.’

Wat houdt je op het puntje van je stoel?

‘Nieuwe dingen maken. Ik ben momenteel bezig met een langspeelfilm. En daarvoor volg ik een cursus scenarioschrijven bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Die scenariocursus ligt me enorm, want collega’s ontdekten dat ik kon schrijven. Het is mijn nieuwe passie. Al stort ik me na zo’n schrijfsessie met evenveel geestdrift weer op mijn Wacom-tablet om digitaal te tekenen of te schilderen.’

De Balik Bench van Studio Biskt is een zitbank van metaal met een zitting van geëxtrudeerde klei. © Alexander D'Hiet

Voor wie hou je een stoel vrij tijdens je droomdiner?