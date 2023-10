Louise Osieka (C-mine) over de terril van de vroegere steenkoolmijn van Winterslag

Galeriehouder Tim Van Laere | ‘James Ensor in het KMSKA blijft me verbazen’

Waarvan viel je recent van je stoel?

‘Het talent, de energie en de ontwapenende kwetsbaarheid van een opkomende generatie kunstenaars actief in Genk. De derde en vierde generatie migranten hebben een krachtig verhaal te vertellen. Deze makers onderzoeken hun roots, zijn nostalgisch naar een tijd die ze eigenlijk nooit hebben beleefd, maar tegelijkertijd claimen ze vandaag, in het hier en nu, de ruimte die ze nodig hebben.’

Wat doe je als je ergens mee zit?

‘Ik word weleens overmand door een veelheid aan gedachten, ideeën, verplichtingen of fantasieën. Mijn antidotum is dan: met vrienden op café gaan, verdwalen op antiekmarkten in vergeten dorpjes of de studio van een kunstenaar bezoeken. Dat laatste lijkt misschien wat functioneel, maar ik kan niet ontkennen dat gesprekken met kunstenaars mij in staat stellen om mijzelf en de wereld beter te begrijpen.’