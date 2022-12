Actrice Emma Moortgat: ‘Ik ontving elke dag zeven voicemails van uitzendbureaus’

In 2023 zie je haar in het nieuwe seizoen van ‘Dertigers’, in ‘Knokke Off’ en in de film ‘The Last Front’. Lees hieronder hoe Emma Moortgat haar acteerwerk combineert met haar onlinegewoonten.

In ‘Me, my selfie & I’ vraagt Sabato mensen om hun smartphone te ontgrendelen, goed voor een exclusieve inkijk in hun digitale wereld.

Emma Moortgat Actrice.

Volgde toneelopleidingen in L.A. en Parijs.

In 2023 te zien in het nieuwe seizoen van ‘Dertigers’ en ‘Knokke Off’.

4.552 Instagramvolgers.

Hoe laat gaat je wekker af?

‘De afgelopen weken om 5.30 uur, omdat ik om 6 uur op de set moest zijn. Nu het weer wat rustiger is, stel ik hem in tussen 8 en 9 uur.’

Wat is je jongste ontdekking online?

‘YouTube Shorts. Ons concentratievermogen gaat erop achteruit, dan zijn die video’s van maximaal zestig seconden ideaal.’

Beluister je je voicemails?

‘Niet meer. Ik bleek als werkzoekende ingeschreven te zijn, waardoor ik elke dag gemiddeld zeven voicemails van uitzendbureaus ontving.’

Wat is je meest gelikete foto op Instagram?

‘Een met onder meer Pommelien Thijs. Bedankt aan de fans van #LikeMe.’

Welke app heb je geïnstalleerd, maar nog nooit gebruikt?

‘Flitsmeister, een navigatie-app die waarschuwt voor flitspalen.’

Welke e-mail zul je nooit wissen?

‘Tijdens mijn auditie voor de nieuwe film van François Ozon sprak ik met een Brits-Frans accent, zoals het personage in de rol waarvoor ik auditie deed. Een paar dagen later ontving ik een mail waarin stond dat Ozon mij wilde ontmoeten. Toen besefte ik dat alles kan, zolang je er zelf in gelooft.’

Wat is je opvallendste autocorrectiefout?

‘Mijn iPhone veranderde de ‘to witness’ in ‘I feel privileged to witness’ in ‘to whiteness’.’