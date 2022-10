Sopraan Astrid Stockman: ‘Een halfuur in de file is drie keer “All Too Well”’

In ‘Me, my selfie & I’ vraagt Sabato mensen om de screenlock op hun smartphone te ontgrendelen, goed voor een exclusieve inkijk in hun digitale wereld.

Wat is je dagelijkse schermtijd? ‘Voor deze vraag zet ik mijn joker in. Dat zegt genoeg, denk ik.’

Wat is je recentste screenshot? ‘Van een bericht uit de Facebookgroep ‘Promojagers België’, dat een zak M&M’s in de Colruyt in Torhout 2,50 euro kost.’

Heb je een internetvriend of -vriendin? ‘Illustratrice en cartooniste Laura van Niet Nu Laura , mijn beste vriendin, heb ik jaren geleden via Twitter leren kennen.’

Wat is je meestbeluisterde nummer op Spotify?

‘“All Too Well (10 Minute Version)” van Taylor Swift. Als ik een halfuur in de file sta, weet ik dat dat maar drie keer “All Too Well” is.’