‘Zillion’-regisseur Robin Pront: ‘Ik kijk zelfs kookvideo’s terwijl ik eet’

Zijn aantal ongelezen e-mails tikt 7.000 aan. Dat ‘Zillion’-regisseur Robin Pront niet veel tijd in zijn mailapp doorbrengt, is duidelijk. Lees hieronder waarmee hij zich online wel bezighoudt.

In ‘Me, my selfie & I’ vraagt Sabato mensen om hun smartphone te ontgrendelen, goed voor een exclusieve inkijk in hun digitale wereld.

Wat is online je guilty pleasure?

‘De typische ‘alpha male go get it motivational videos’, vaak met Conor McGregor in de hoofdrol. Om mijn dag te beginnen.’