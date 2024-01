Christian Salez | De Belg die na Delvaux en Apple nu Europalia groots aanpakt

De zaterdag van Christian Salez, general manager van Europalia: Miles Davis als solopleziertje, augurken kweken en genieten van een goeie Belmondo.

Christian Salez (57) General manager voor Europalia.

Bestuurder bij o.m. Wouters & Hendrix.

‘Zaterdag is een kwalitatieve buffer: het overgangsritueel tussen mijn week die extreem intens is en mijn zondag, een dag van absolute onthechting’, zegt Christian Salez (57), sinds augustus general manager van Europalia. ‘Europalia is bekend van naam, maar veel mensen zijn vergeten waarvoor het staat. Ik wil het kunstenfestival weer een smoel geven. Hoe moeilijker de omstandigheden, hoe rustiger ik doorgaans word.’

Eerder was Salez zeven jaar CEO van lederwaren­fabrikant Delvaux. De jongste vier jaar verbleef hij tijdens de week in Parijs, waar hij general manager voor Apple Europe was. Dat hij voor Europalia weer voltijds in België kan leven, komt hem goed uit. Al was dat zeker niet de reden om voor die baan te kiezen. ‘Ik wil impact hebben en dat heeft kunst absoluut. Onze missie is heel relevant, kunst kan mensen samenbrengen. Maar ik kan ook rekenen, hé. Ik ben het gewend om met kleine marges te werken. Dat ik geen enkele artistieke pretentie heb, maakt me er heel complementair.’

7.30 uur | ‘Ik slaap op zaterdag graag uit, maar dat lukt me nooit. Ach, the early bird catches the worm. ‘s Morgens geniet ik van de rust, terwijl de rest van het gezin (Salez heeft drie dochters, van wie er eentje nog thuis woont, n.v.d.r.) nog slaapt.’