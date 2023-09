De zaterdag van acteur Matteo Simoni | 'Ik ben geen fomo-type'

11 uur | ‘We eten er een eitje en fruitsla bij. En belangrijk: het ontbijt kan zeer lang duren. Tot we de kaas binnenzetten omdat hij helemaal is weggesmolten.’

14 uur | ‘Het is stil en we lezen de krant. Op een ideale zaterdag ga ik golfsurfen, naast film mijn tweede grote liefde. Het heeft iets meditatiefs: in de Noordzee – of beter nog in Portugal of Costa Rica – op mijn plank liggen wachten op de beste golf.’

16 uur | ‘We trekken Antwerpen in op zoek naar een terras met speeltuin. Zoals Nives, aan het Koning Albertpark. Mét een glas prosecco erbij. Intussen zíén we onze dochter spelen – dat vinden we belangrijk.’

18 uur | ‘Soms gaan we naar mijn familie in Limburg. Of we beslissen op het terras om met vrienden ergens naartoe te gaan. Mijn vriendin Loredana is freelancemodeontwerpster. Ook zij heeft meestal vrij op zaterdag. We proppen onze zaterdagen niet vol en zijn geen planners. We willen op de dag zelf beslissen wat we doen. Dat we daardoor feestjes missen, is niet erg. Onze jobs zijn al intens genoeg.’

‘We gaan dus any way the wind blows. Dat mag gerust Il Particolare zijn: een uitstekende take­away mét speeltuintje in onze buurt. Bij een lekkere pasta drink ik een franciacorta van wijnhuis Ca’ del Bosco. De eigenaar en kok is ook pianist. Geregeld zet hij zijn piano buiten en nodigt vrienden uit. Je waant je echt op een pleintje in Italië. Onlangs was er een magistrale zangeres.’

23 uur | ‘Als er opvang is voor Giulia, gaan we graag uit. Indien niet, dan is dat maar zo. Ik ben geen fomo-type. Hotel Pilar aan het KMSKA heeft een fijne bar en een leuk terras. Als de sterren goed staan en de juiste mensen erbij zijn, kijk ik er met plezier eens diep in het glas. Maar ik ben er selectief mee: met katers kan ik al een paar jaar minder goed overweg. Het moet dus echt de moeite zijn.’