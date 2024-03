De zaterdag van de Britse illustratrice Katie Tomlinson

9.30 uur | ‘Tijd om naar de fitness te gaan, voor een uurtje work-out.’

10.45 uur | ‘Ik ben een echte ‘breakfast girl’. Vaak eet ik eieren, spinazie en avocado. Of we halen een gebakje of croissant bij Bakker Aldo. Zo komen de calorieën die ik in de gym kwijtspeelde er toch weer bij.’

11 uur | ‘Mijn partner is dj, dus zetten we thuis altijd platen op en genieten we van onze ochtend. Hij houdt van ninetieshouse en -dub uit het VK. Gelukkig wonen we naast iemand die versterkers bouwt. Die vindt het niet erg dat de muren af en toe trillen van de diepe baslijnen.’

11.30 uur | ‘Ik wandel naar een plek waar ik kan schetsen. Soms in Chinatown, soms in een café. Dat is mijn speeltijd. Dan schets ik mensen die daar zitten of die passeren. Wat eruit komt, hoeft niet per se goed te zijn en dat is fijn.’

‘Schetsen kalmeert me, ik ben iemand die de neiging heeft te veel na te denken. Vaak luister ik dan naar NTS Radio, een Britse radiozender die heel eclectisch programmeert.’

‘Ik heb van kleins af aan getekend. Het was mijn grootvader die zag dat ik er oog voor had. Al dacht ik er toen niet aan illustratrice te worden.’

14 uur | ‘Ik lunch graag bij Rush Rush. Ook een fijne plek om te schetsen: een herenhuis met hoge plafonds, balken en grote ramen.’

17 uur | ‘Tijd om vrienden te zien. Ik hou er ook van om wildvreemden aan te spreken. Engelsen zijn warm als je ze ontmoet, maar een diepere connectie is vaak moeilijk. In België is het omgekeerd: lastig om het ijs te breken, maar na een tijdje heb je vrienden voor het leven. Een goede vriend runt de Amber Bottle Shop, een wijnhandel op het Zuid. Of ik trek naar Rood Wit, een café waar vaak muzikanten optreden.’

18.30 uur | ‘Ik moet naar huis om Rafke eten te geven. Zelf trek ik daarna naar Apo’s, een ramenbar bij mij om de hoek. De zaak wordt gerund door een Japanse vrouw en haar zoon. Ze hebben een open keuken: echt de heilige graal als het op schetsen aankomt. Maar ik kan ook genieten van een cheeky slice pizza, hoor.’

21 uur | ‘Tijd om te gaan dansen. Mijn partner weet altijd wel een adresje waar er iets leuks gebeurt. Jeugdcentrum Het Bos op het Eilandje heeft een toffe programmering in het weekend. Soms trekken we naar Brussel. België is zo klein dat alles dichtbij is.’

2 uur | ‘Ik maak mezelf een verse gemberthee of een yogithee, dat ontspant me. Ik zeg goedenacht tegen Raf en we gaan naar bed.’

2.30 uur | ‘De slaapkamer is uitsluitend gereserveerd voor slapen en ‘bedroom activities’. We willen er geen tv. Ik heb een app, Sleep Cycle, die zegt dat ik mijn telefoon aan de kant moet leggen. Ik ga altijd slapen met ‘brown noise’, een soort gezoem dat te vergelijken is met ‘white noise’, maar dan zachter. Zo slaap ik goed.’