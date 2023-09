De zaterdag van fotograaf en NFT-fan Johan Lolos

11.30 uur | ‘Nu ben ik echt wakker. Delphine en ik gaan voor een lichte lunch: brood met kaas en een slaatje. Intussen bespreken we onze reisplannen. Zij is lerares, ik leef van mijn fotowerk. De voorbije acht jaar reisden we tijdens de meeste schoolvakanties samen. Maar nu neemt ze een volledig jaar vrij. Over enkele weken vertrekken we weer, wellicht naar Azië en dan Zuid-Amerika. Ons huis verhuren we niet. We kunnen op elk moment beslissen om terug te keren.’

13 uur | ‘Ik maai het gras – het is nodig. Intussen beluister ik een podcast. Als ik reis, luister ik vaak naar de Franse podcast ‘Transfert’, waar gewone mensen unieke, gekke verhalen delen. Nu heb ik meer tijd en kies ik een van de vele podcasts over NFT’s, zoals NorCal & Klutch. Ik heb wat in te halen, want ben er niet meer zo intensief mee bezig als vroeger.’

Johan Lolos Fotograaf, wereldreiziger en Instagramfenomeen

14 uur | ‘We nemen de e-bike en gaan een ijsje eten. In België leid ik een zeer traditioneel leven. Daar hou ik ook van. Delphine en ik zijn pas terug van een maand roadtrippen in Griekenland. Dan verlangen we naar een goede douche en onze kat. Maar na een maand thuiszitten hunkeren we weer naar avontuur. Dat houdt alles in balans. Die kat is overigens uitermate onafhankelijk: ze kan perfect twee, drie maanden zelfstandig overleven.’

18 uur | ‘Tussen het reizen door zie ik zowat elk weekend vrienden. We nodigen hen uit of worden uitgenodigd, zitten rond de pokertafel, gaan naar een concert of eten iets in Antipasti di Sophie, hier in Luik. Of in Brussel, waar ik heb gestudeerd en gewoond, tot ik terugkeerde naar mijn roots. Doordat velen intussen een gezin hebben, brengen we minder tijd met elkaar door. Maar zodra de kans er is, grijpen we ze. Hetzelfde geldt voor onze families. Mijn ouders en broer wonen op een kwartiertje van hier.’

23.45 uur | ‘Tijdens de week kruipen we meestal om 22 uur in bed om te netflixen – een tip: ‘One Piece’, de liveactionbewerking van de gelijknamige Japanse mangaserie. Ook in het weekend gaan we zelden later dan middernacht slapen. Een nachtje fuiven gebeurt nog hooguit twee keer per jaar.’