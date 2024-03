De zaterdag van hedendaagse 'uomo universale' Baloji

10 uur | ‘De kranten lezen, daar geniet ik echt van. Ik lees M – het magazine van Le Monde –, Libération en T Magazine van The New York Times, want daar staat altijd veel cultuur in.’

11.30 uur | ‘We trekken naar Brussel voor de lunch. Mijn dochter is gluten- en lactose-intolerant, dus gaan we naar zaken die daar rekening mee houden. Een daarvan is Frank, een brunchrestaurant niet ver van De Munt.’

14 uur | ‘Ik wil mijn dochter graag cultuur meegeven. Ze verstaat nog niet alles en vindt niet alles goed, maar ze moet weten wat er allemaal bestaat. De jongste expo die we samen zagen, was ‘Popcorn’ in het MIMA. Leuk voor een puber, want speels en kleurrijk. Ze hoeft voor mij geen artiest te worden, maar ik sta er wel op dat ze van alles ontdekt. Misschien spoort dat haar aan om sommige dingen anders te doen. Vandaag gaan we naar de ‘Surrealisme’-expo in Bozar. We leven in een land waar cultuur nog betaalbaar is; in de VS of in Londen is het bijna een luxeproduct.’

16 uur | ‘Samen gaan we vinylplaten kopen, daar houden we allebei van. Soul, hiphop, een beetje van alles eigenlijk.’

18 uur | ‘Dinner time. Mijn favoriete adressen in Brussel zijn Le 203, Grabuge, Crab Club en Beaucoup Fish.’

20 uur | ‘Nog op ons programma: een theaterstuk of opera. Ik heb het geluk dat ik ambassadeur van De Munt ben. Soms durven we te vertrekken tijdens de pauze, zeker als het te klassiek, oldskool of boring is. Maar ik heb er ook al fantastische dingen gezien van Romeo Castellucci, dat is van een moderniteit zonder weerga. Vorige week zijn we dan weer naar de voorstelling ‘Peeping Tom’ gaan kijken in de KVS. Maar ze houdt ook van dans, net als ik. Daarvoor gaan we graag naar De Singel in Antwerpen.’

22.30 uur | ‘In de auto naar huis zetten we de muziek altijd loeihard. We stellen om beurten een song voor en zingen dan allebei luid mee.’