De zaterdag van sterchocolatier Leen Van Camp (22)

9.45 uur | ‘Tijd om aan het werk te gaan. Ik haal onze pralines uit hun vormpjes en was die laatste af met water. Veel chocolatiers zijn daartegen omdat het zoveel werk vraagt, maar nadien ogen de pralines veel mooier. Joppe begint daarna aan de vullingen voor de nieuwe pralines, terwijl ik de rest afwerk. Gekleurde spatjes breng ik aan met een tandenborstel. Daarna airbrush ik elke praline met gekleurde cacaoboter, we hebben zo’n vijftien verschillende tinten.’

13 uur | ‘We eten een simpele lunch in de zaak. Gewoon eieren met spek of een slaatje. Heel soms bestellen we een pizza.’

14 uur | ‘We vullen samen de pralinevormen. In het weekend bakken we ook taarten, allemaal custommade, van simpel tot extravagant. We hebben zelfs al fake taarten gemaakt voor ‘Familie’ op VTM.’ (lacht)

15 uur | ‘Rond 15 uur zijn we klaar en houdt onze jobstudent, mijn nicht, de zaak verder open.’

15.30 uur | ‘Tijd voor mijn namiddagdutje.’

16 uur | ‘Ik woon in Terhagen, aan de Rupel, en wandel daar graag met Nacho, mijn chihuahua. Zeker als de zon schijnt.’

17 uur | ‘Na een week hard werken vind ik het fantastisch om naar de fitness te gaan. Ik krijg daar echt energie van.’

18.30 uur | ‘We gaan met z’n drieën uit eten: Joppe, mijn vriend en ik. Ik heb ook al vaker gehoord dat je met je beste vrienden beter geen zaken doet, maar Joppe en ik hebben vaak dezelfde mening en al snel bleek onze toekomstvisie ook in dezelfde richting te gaan. En ja, zelfs na het werk brengen we dus tijd door met elkaar. Gaan eten doen we altijd bij Silo’s in Boortmeerbeek, onze pralines worden daar trouwens geserveerd bij de ‘assiette gourmande’. Joppe wil steevast iets anders, ik bestel altijd hetzelfde: garnaalkroketten en steak tartaar. Meestal bestel ik er water of een lekkere mocktail bij, want ik drink nooit alcohol. Ik lust het wel, maar heb er geen nood aan. Eén keer per maand koken we in de zaak voor onze familie. Onze ouders helpen mee achter de schermen: van de boekhouding tot het webdesign.’

22.15 uur | ‘We zetten Joppe thuis af, want in tegenstelling tot ikzelf drinkt hij wél.’

22.30 uur | ‘Ik doe mijn gezichtsverzorging en maak een theetje dat ik vervolgens in bed opdrink. Ik ben een theemeisje, hou echt niet van koffie. Ik ben wel chai latte beginnen te drinken omdat ik zo toch een beetje tot de koffiedrinkers kan behoren.’ (lacht)