De zaterdag van zangeres Coely | 'Ik ben echt een mum hé'

10 uur | ‘Ik doe wat huishoudelijk werk: laad de vaatwasser in, doe de was en ruim de keuken op. Meestal wil ik alles tegelijk doen, maar daardoor raakt niets echt af. (lacht) Kijkt Jabari naar Ketnet, dan betrap ik me erop dat ik ineens met hem meekijk. I like being a mum.’

11.30 uur | ‘Tijd om inkopen te doen voor de lunch. Die moet beter zijn dan wat Jabari in de week op school krijgt – dat vind ik superbelangrijk. Dankzij hem eet ik op geregelde tijdstippen, anders durf ik dat weleens te vergeten.’

13 uur | ‘We eten worst met patatjes en appelmoes, dat vindt hij lekker. Is hij niet bij mij, dan ga ik graag even wandelen in de stad om te bekomen van het drukke leven. Aarden kan me goed doen.’

14 uur | ‘Terwijl Jabari zijn middagdutje doet, lees ik een zelfhulpboek of een roman, dat hangt af van mijn mood. Ik ben bezig in ‘Waarom doe ik zo?’ van Robert Jackman, over waarom we op een bepaalde manier reageren op situaties. Het heeft me al enkele aha-momenten opgeleverd, echt zot. Daarna kijk ik naar het nieuws op mijn gsm of check ik muziek en fashion op Instagram. En ik ben weer beginnen te schrijven in mijn dagboek, daar hou ik van.’

16 uur | ‘Soms trekken we naar de speeltuin. Maar evengoed ga ik samen met mijn zoontje shoppen in Sint-Niklaas, Antwerpen of Brussel, afhankelijk van waarin ik zin heb. Puur voor de fun, want voor mijn optredens werkte ik vroeger samen met een styliste, en nu heb ik met Iris Dils een vaste designer voor mijn outfits.’

‘Mode fascineert me. De collectie voor ZEB was leuk om te doen: iedereen was gemotiveerd om tot een goed resultaat te komen.’

‘Ik groeide op met hiphop en sport, met baseballjackjes, sneakers en felle kleuren en die look wilde ik ook. De collectie is uniseks, iedereen moet ze kunnen dragen, ongeacht maten en vormen. Ik wilde niemand uitsluiten, vandaar de oversized looks. Heel street ook. Iedereen draagt nu baggy kleding, iets waar ik heel erg van hou.’

18 uur | ‘Toen Jabari er nog niet was, gingen mijn man en ik dikwijls uit eten. Dat doen we intussen weer vaker, maar dan met ons drieën. Onze zoon is flink op restaurant en hij babbelt veel aan tafel, da’s fijn. Goh, ik ben echt een mum hé.’ (lacht)

‘Africalicious in Aalst is heel goed. In Dendermonde, waar ik woon, serveert Barley’s ongelooflijk lekkere ribbetjes. En in Antwerpen gaan we graag naar Danieli Il Divino, een restaurant in Park Den Brandt waar ik alles lekker vind.’

19 uur | ‘Bedtijd voor Jabari. We doen samen een gebed in het Lingala, de taal van mijn moeder. Ik vind dat belangrijk, ja. Dan weet ik dat hij goed slaapt.’

21 uur | ‘Concert time! Met een vriendin naar de Amerikaanse singer-songwriter Ne-Yo in Paleis 12. Ik ben er niet vies van om zelf tickets te kopen, ik hoef die echt niet te krijgen omdat ik wat mensen ken. Ik tut me op, want dat zal daar echt iets worden.’

23.30 uur | ‘Tijd voor mijn skincare, waarna ik naar bed ga. Feesten tot 4 uur ‘s nachts lukt me niet meer. Terwijl ik vroeger tot 6 uur opbleef. Raar, hè. Soms wordt het toch 2 uur, maar dan gewoon thuis met mijn man en een pintje in de zetel.’