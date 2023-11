Dominique Vindevogel | Kleermaker van CEO’s, politici en royals

6.30 uur | ‘Tijd voor een douche. We wonen in Vichte, maar verblijven ook vaak in ons appartement in Knokke. Voor mijn klanten ben ik 24/7 beschikbaar. Dat leven en werken samenvloeien, vind ik een ontspannen manier van zijn.’

7 uur | ‘Isabelle en ik ontbijten altijd lang, met fruit, yoghurt, toast en croissants. Ik eet elke dag één eitje sunny side up, géén twee. Twee is niet gezond. Met gekookte ham, soms gecombineerd met bacon. En als we in Knokke zijn: americain van slagerij De Witte.’

‘Maar ik leef voor een deel in vliegtuigen. Ik reis tweehonderd dagen per jaar. Dit najaar volgen nog New York, India, Australië, Mexico, Argentinië, Brazilië, Dubai, eventueel Qatar en Bahrein en misschien Miami voor Art Basel. Tussendoor Londen en Parijs. Overal waar ik kom, heb ik mijn ‘home away from home’: ik slaap altijd in hetzelfde hotel, als het kan in dezelfde kamer, met hetzelfde ontbijt – en één eitje.’

8.30 uur | ‘Tijd voor een lange wandeling langs de zee, richting Nederland en terug.’

10 uur | ‘Ik ga naar de experience room. Alleen hier of in de enige overgebleven winkel in Kortrijk ontvang ik klanten. Op zaterdagochtend zijn ze relaxed. We roken een sigaartje – mijn lieveling is een Cohiba Coronas Especiales. Waarna we hun garderobe bespreken.’

‘Meer en meer captains of industry vragen om ook hun medewerkers te kleden. Dat begon met de eigenaar van het Turkse luxeconglomeraat Dogus. Nu ontwerp ik onder meer uniformen voor Hôtel Le Bristol in Parijs, The Mark Hotel in New York en The Arts Club in Londen.’

12.30 uur | ‘‘s Middags eet ik doorgaans niet. Als ik werk, wil ik scherp staan. Doe ik het wel, dan neem ik de hele namiddag vrij.’

15 uur | ‘Ik ga bij klanten thuis. De hele Sparrendreef is bij wijze van spreken klant. Meestal ga ik dan kijken in hun garderobe, om te zien wat ze nog kunnen gebruiken.’

19 uur | ‘Honger! Steeds opnieuw ga ik naar Si Versailles. Daar zit ik altijd aan het raam, met in de verte de zee. Ik begin altijd met carpaccio van rivierkreeft en eet dan kabeljauw met olijfolie en tomaatjes. En puree! Hetzelfde kiezen voel ik als een vorm van comfort. In New York weet ik dat Harry Cipriani en de Japanner Kappo Masa goed zijn. Altijd iets anders: dat heb ik gehad.’

23 uur | ‘Ik hou ervan om ergens te blijven ‘plakken’. Toen ik recent met een groep klanten uit Venezuela, Miami en Madrid La Rigue bezocht, de brasserie waarvoor ik ook ontwerp, hielden ze speciaal voor ons het verwarmde terras open, met een sigaar, koffie en digestief. Er kwam al veel kritiek op de zaak. De opening moest snel gaan en Marc Coucke, Bart Versluys en Peter Goossens redeneerden: we kunnen het wél. Typisch alfatypes. De service kon beter, maar het eten was succulent. Ook dat wordt een vaste stek.’