Elke dag een marathon lopen? Zo doet deze ultraloper doet het

8 uur | ‘Mijn man is in Congo, dus doe ik zelf de boodschappen, zodat de kinderen ook eten hebben. We hebben er vier, tussen 16 en 25. De oudste is bijna het huis uit.’

9 uur | ‘Ik maak mijn tas klaar. Daarin zit een energiedrank, acht isotone energiegelletjes voor onderweg en een Recovery Pro Shake Chocolate voor achteraf. Voor ik mijn loopkledij en compressiekousen aantrek, wrijf ik mijn tenen in met vaseline en doe ik talkpoeder aan mijn voeten. Dan vertrek ik naar Gent.’

9.30 uur | ‘Aan de Topsporthal doet een container dienst als secretariaat. Zij registreren iedereen die meeloopt. Het record is 162 mee­lopers, soms komen er hele clubs. In een doos liggen mijn loopnummers: van 1 tot 366. Vandaag draag ik 104.’

‘Met mijn marathonproject steun ik BIG against breast cancer, dat internationaal onderzoek doet naar borstkanker. Mensen kunnen rechtstreeks storten op mijn BIG-pagina of mee­lopen. Een deel van het inschrijvingsgeld gaat dan naar die organisatie.’

10 uur | ‘Op zaterdag én zondag ga ik om 10 uur van start. In de week is dat om 14 of 15 uur. Ik loop bijna altijd rond de Watersportbaan. Ik denk in ronden: acht ronden plus 2.590 meter. Muziek helpt. ‘The Age of Love’ van Charlotte de Witte is een van de beste oppeppers. De eerste weken was ik vermoeid, had ik veel pijntjes, maar tot dusver ging de pijn altijd voorbij.’

14 uur | ‘Vuistje met het team. Het is weer gelukt! Voor mij is vier uur niet echt traag. In dit tempo houd ik het vol, terwijl het toch vooruitgaat. Ultralopen is trouwens voor de meeste mensen haalbaar. Ik ben niet supergetalenteerd. Ik heb dit tien jaar lang opgebouwd. We denken te snel dat iets bovenmenselijk is.’

15 uur | ‘Het podiummoment, wat napraten met de meelopers en dan de massage van sportverzorgster Tineke De Lepeleire. Ze doet álles, een vol uur lang. Zeer deugddoend.’

16 uur | ‘Terug thuis eet ik een mattentaart.’

18 uur | ‘Nu mijn man er niet is, kook ik zelf. Een van mijn lievelingsgerechten is pasta pesto met avocado, pastinaak en vegetarische chicken nuggets. Tijdens deze challenge word ik begeleid door een veertienkoppig team, van sportartsen over mental coach tot sportdiëtist. En jawel, vegetarisch eten valt perfect te combineren met elke dag een marathon lopen.’

20 uur | ‘Ik hou van crimi’s. De serie ‘Killing Eve’ ligt te wachten tot mijn man thuiskomt. We kijken samen. Ook zeer goed: ‘Good Girls’ en ‘Chantal’. Op zaterdagavond gun ik mezelf één glas cava of een donkerbruin biertje.’

22 uur | ‘Tijd om te gaan slapen. Dat doe ik op mijn normale uur. Maar eerst, en heel belangrijk: elke avond moet ik de registratie­file uploaden, samen met foto’s en filmpjes van mijn marathon. Anders telt het officiële Guinness World Record niet.’