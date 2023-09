Hoe brengt een kersverse prinses haar weekend door?

De zaterdag van tassenontwerpster en prinses Estelle de Merode: joggen in het Terkamerenbos, op jacht gaan naar mooie meubels en de dag afsluiten met een dansje.

Estelle de Merode (28) Tassenontwerpster. Eigen merk Enamoure.

Mag zich sinds haar huwelijk ‘prinses’ noemen.

‘Zaterdag inspireert me. Een toffe kleur of vorm die ik op straat, in een winkel of museum opmerk, doet me telkens weer zin krijgen om te ontwerpen.’ Geen wonder dat Estelle de Merode (28) in het weekend urenlang door Brussel kuiert. ‘Je vindt hier echt ongelooflijk veel mooie verborgen parels.’

Estelle de Merode – geboren als Hanet – studeerde aan het Istituto Marangoni in Milaan en Central Saint Martin’s College of Art and Design in Londen. Nadat ze haar eerste sporen had verdiend bij Harry Winston en Oscar de la Renta besloot ze in 2021 haar eigen handtassenmerk, Enamoure, te lanceren.

In mei van dit jaar huwde ze met prins Aurèle de Merode. ‘We zijn in Marokko getrouwd, waar de grootouders van mijn man zes maanden per jaar verblijven.’ Sindsdien mag ze zich prinses noemen. ‘Maar mijn leven is hoegenaamd niet veranderd sinds ik prinses ben’, glimlacht ze. ‘Stay humble, zeg ik altijd. Niet wat je bent, maar wat je doet, is belangrijk.’