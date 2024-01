‘In elke buurt van Brussel zijn er interessante plekjes’

10.30 uur | ‘Shoppen op de markt aan het Flageyplein doe ik erg graag. De marktkramers hebben er een passie voor hun producten. Daarna ga ik even langs bij Färm, een voedingswinkel die focust op bio- en zerowaste-initiatieven. Ik luister trouwens ook graag naar podcasts over het boerderijleven en ecologie.’

12 uur | ‘Tijd voor een snelle douche, waarna ik de stad in trek.’

12.30 uur | ‘Ik ga langs bij enkele leuke galeries als Nationale 8 Gallery in Ukkel of EDJI Gallery in Elsene. Ik houd de vinger aan de pols, maar moet mezelf er ook aan helpen te herinneren om van kunst te genieten. Met kunst is het een beetje zoals met naar de gym gaan: je moet jezelf motiveren, maar je voelt je achteraf een stuk beter. Er zijn mensen die veel geld uitgeven aan auto’s of horloges en dat kun je ook doen met kunstwerken. Maar je hoeft geen fortuin te betalen om goede kunst in huis te halen.’

13.30 uur | ‘Ik ga lunchen bij Batch, een parel in Elsene met hedendaagse Franse hapjes die nog maar net de deuren heeft geopend. Ik ben er helemaal weg van.’

15 uur | ‘Met vrienden trek ik graag naar Goupil Le Fol, een Brussels café waar het interieur je onderdompelt in het surrealisme.’

17 uur | ‘Tijd voor een dinner party bij vrienden. Ikzelf maak daarvoor een mooi en kleurrijk dessert klaar. Maar wel een dat gemakkelijk te bereiden is: frambozentaart, bijvoorbeeld. Ik woon nu ongeveer twee jaar in Brussel. In nog geen zes maanden tijd maakte ik er meer goede vrienden dan in de zes jaar dat ik in Amsterdam heb gewoond.’

Na haar studies kunstgeschiedenis aan de Universiteit van St Andrews in Schotland werkte Bolton onder meer als reisjournalist bij Condé Nast in Londen, gaf yogalessen in Amsterdam, coördineerde het ‘HowTheLightGetsIn’-filosofiefestival en deed vrijwilligerswerk met daklozen. Het was tijdens dat laatste project dat ze de krachtige impact van kunst ontdekte.

19 uur | ‘Tijdens etentjes bij vrienden word ik vaak over kunst aangesproken. Velen voelen er zich onzeker over. Terwijl kunst echt niet over denken gaat, maar over voelen.’

1.30 uur | ‘Ik ben een ‘badmens’, dus neem ik voor het slapengaan nog een bad. Om mijn gedachten te laten bezinken en mezelf helemaal te ontspannen.’

2 uur | ‘Uiterlijk om 2 uur wil ik in bed liggen, zo ben ik op zondag lekker fris.’