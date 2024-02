Kunstenaar Carl Cash Knight | ‘Ik lig nooit voor 1 uur in bed’

8.30 uur | ‘Ik ben een ontbijttype, zonder kan ik niet functioneren. Ik maak meestal een quinoasalade, soms ook yoghurt met muesli en jam. Heel gezond, ja. Mijn vader is vegetariër, dus eet ik sowieso weinig vlees.’

10 uur | ‘Ik ben een boekenfreak. Daarom trek ik op zaterdagvoormiddag graag naar tweedehands boekhandels in Brussel, op zoek naar leuke titels – van kunstboeken tot romans. Als ik die niet meteen vind, ga ik nog naar Tropismes.’

12 uur | ‘Lunchen doe ik meestal thuis, want ik kook graag. Het voelt zelfs raar om online eten te bestellen. Wat ik klaarmaak, hangt af van het seizoen. Ik heb net enkele Zimbabwaanse recepten geleerd, met dank aan mijn moeder.’

13.30 uur | ‘Ook in het weekend check ik altijd mijn mails; dat kunnen er best veel zijn. Hoewel ik samenwoon met mijn vader, bel ik hem toch enkele keren per dag: dan vraag ik wat zijn plannen zijn en spreken we af in de stad.’

15 uur | ‘Tijd voor een wandeling door Brussel. Ik stap makkelijk tot tien kilometer per dag. Sommige vrienden hebben een galerie waar ik graag kom, maar eigenlijk is de hele stad één grote galerie. Een nieuw gebouw, nieuwe street­art… ik neem het in me op en maak er foto’s van. Recent was ik enthousiast over de expo van Jaime Hayón in het MAD. Hij maakt heel kleurrijk werk, net als Delphine van Saksen-Coburg. Ik ben fan.’

18 uur | ‘‘s Avonds ga ik meestal niet uit eten, ik kook gewoon te graag zelf. Alleen wanneer ik een kater heb en echt geen zin heb om te koken, eet ik buitenshuis. Doorgaans ga ik naar een Vietnamees restaurant, ik ben gek op soep, dus bestel ik pho (Vietnamese maaltijdsoep, n.v.d.r.).’

19 uur | ‘Ik heb een leuk huis, maar toch vind je mij op zaterdagavond altijd op straat. Ik krijg constant telefoontjes van vrienden die willen afspreken, om naar een concert te gaan, naar een workshop of een happening – gewoon wat ons op dat moment het leukst lijkt. Dan kan het best laat worden.’

1.15 uur | ‘Een van mijn avondrituelen: mijn huid verzorgen. Ik hou ervan om een serum en crème aan te brengen, en daarna met mijn vingertoppen op mijn huid te tokkelen om alle producten goed te laten inwerken. Dit is ook het moment om mijn haar te verzorgen.’

1.30 uur | ‘Ik lig nooit voor 1 uur in bed. Maar het kan net zo goed 4 of 5 uur worden. (lacht) Elke avond lees ik sowieso nog even voor ik ga slapen. Dat kunnen strips zijn, maar ook romans, kunstboeken en manga’s. Van die laatste heb ik er meer dan duizend, keuze genoeg dus.’