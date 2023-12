Nieuw album Axelle Red viert 30 songs van voorbije 30 jaar

6 uur | ‘Ik sta vroeg op, samen met mijn drie katten en hond. De rest van het gezin slaapt nog. We wonen in een boerderij in de rand van Brussel: in de natuur en dicht bij de stad.’

6.15 uur | ‘Ik wapen me voor de dag. Dat betekent: chasing negative thoughts. Dingen waarvan ik nu al weet dat ze me overdag zullen dwarszitten, probeer ik te begrijpen, te plaatsen. Onrecht bijvoorbeeld – ook onrecht dat ik iemand heb aangedaan. Ik ga dan op zoek naar universele regels, zodat ik de dingen aankan. ‘Oordeel niet’ kan zo’n mantra zijn. Of: ‘Alles is perceptie.’ Meestal basic regels, maar ik kom er graag zelf op. En ik gebruik ze ook in liedjes.’

7 uur | ‘Intussen drink ik een kop koffie, hooguit twee. Niet meer, want op mij heeft koffie het effect van coke. Ik word er heel enthousiast van, en stuur veel te veel berichten naar de kinderen. Niet goed!’ (lacht)

8 uur | ‘Ik eet geen zoogdieren meer, wel eieren, aardappelen en groenten. Op zaterdag volgt ieder zijn eigen ritme. Mijn jongste dochter is achttien en woont hier nog. Zij gaat uit en slaapt dus langer, wat ik zalig vind. Mijn man begint steeds vroeger op te staan. Dat is minder: zonder de ochtendlijke me-time raak ik helemaal in de war.’

9 uur | ‘Ik lees elke dag, maar op zaterdag is er meer tijd. Ik lees graag over ons brein en de goedheid of slechtheid van mensen. De artikels zoek ik vooral op de website ScienceDirect.’

10 uur | ‘Ik speel een halfuurtje piano. Wanneer de oudste belt, laat ik evenwel alles vallen om haar op te halen aan het station. Janelle is 24 intussen en kan best haar plan trekken, maar het zijn bijzondere contactmomenten.’

11 uur | ‘Filip, mijn man-manager, deelt mee dat er vanavond een concert is. Ik ken mijn planning zelden vooraf, het neemt stress weg. Zelfs als ik moet optreden, wil ik die dag nog zoveel mogelijk doen met hem en de kinderen. Vaak iets cultureels. Recent trokken we naar Londen voor de musical ‘Hamilton’. Vandaag naar de designgalerie New Hope in Elsene.’

15.30 uur | ‘Ik duik in mijn garderobe. Ik heb ruim 35 jaar aan kleren. Daarvoor liet ik extra kasten plaatsen. Ik vind een broek van Ann Demeulemeester die Billie heeft stukgelopen – ik draag hakken, zij gaat uit in baskets.’

16 uur | ‘Tijd om te vertrekken naar het concert. Ik ben opgewekt, want mijn muzikanten zijn mijn copains. Ook de dochters gaan vaak mee. Het is altijd een familiebedoening geweest.’

19 uur | ‘Is er geen concert, dan zien we vrienden of gaan bijvoorbeeld naar een opera in De Munt. In februari ben ik er zelf de verteller van ‘Peter en de wolf’. Heel leuk. Ook een zaterdagavond werken, lezen, schrijven of niks doen kan deugd doen.’

21.30 uur | ‘Ik zal de avond niet verknallen, maar als het enigszins kan, ga ik vroeg slapen. Omdat ik de ochtend zo mooi vind.’

1 uur | ‘Na een optreden, of als we eens gaan dansen, ben ik later thuis. Maar ook dan sta ik om 7 of uitzonderlijk 8 uur weer op.’

‘AR 30 Best of’, het nieuwe album van Axelle Red.