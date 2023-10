Ontwerpster Natalie Joos in L.A. | 'Zaterdag is schoonmaakdag'

9.30 uur | ‘Ook al is het weekend, ik beantwoord mijn mails. Als je je eigen bedrijf hebt, moet dat wel.’

10.15 uur | ‘Zaterdag is schoonmaakdag: dan stofzuig en poets ik. Toen ik een jaar geleden naar deze plek verhuisde, wilde mijn poetshulp niet meekomen. Ik vond niemand anders, dus is schoonmaken deel geworden van mijn zaterdag.’

11 uur | ‘Ik ga hiken met Smurf en Halo. Smurf is half Mechelse herder, kwartje poedel en kwartje sint-bernard. He’s a giant, iedereen vindt het grappig dat ik hem Smurf noem. Halo is dan weer half chihuahua, half Australian cattle dog. Meestal wandelen of joggen we rond Lake Hollywood Reservoir of trekken we de hoogte in. Dan komen we uit bij een prachtige plek, het park onder het Hollywood-teken.’

13 uur | ‘Als lunch eet ik rijstkoeken met hummus, tomaat en avocado. Ik drink er bruiswater met een natuurlijk vruchtensmaakje bij. Brood eet ik nooit. Ik had vroeger last van mijn spijsvertering, vandaar. Ook vlees of zuivel is niks voor mij, behalve geitenkaas. Buitenshuis lunch ik graag bij Gigi’s, dat in een hippe buurt ligt.’

Natalie Joos: ‘Helemaal mijn ding is een bezoek aan de Pickwick Vintage Show, een fair vol kraampjes met tweedehandskleding.’ © Jeremy Sachs Michaels

14 uur | ‘Tijd voor een bezoekje aan de Pickwick Vintage Show, een fair vol kraampjes met tweedehandskleding. Helemaal mijn cup of tea. Ik ken er veel mensen. De liefde voor vintage kwam er dankzij mijn oma, ik rommelde altijd in haar dozen met kleding. Ze had onder meer mantels met bonten kragen, die vond ik nergens anders. Vlak bij de fair ligt ROW DTLA, een complex met restaurants, shops en bars. De pizzeria daar serveert naar het schijnt de beste van L.A.’

17 uur | ‘Terug thuis verzorg ik mijn planten. Ik heb binnen onder meer een vijgenboom staan, gekocht toen ik naar mijn eerste appartement in L.A. verhuisde. Die blijft maar groeien. Iedereen die hier komt, zegt hetzelfde: ‘Oh my God, je hebt een boom in je huis staan.’’ (lacht)

Lees meer Hoe brengt een kersverse prinses haar weekend door?

18.30 uur | ‘Ik heb vrienden uitgenodigd en dus maak ik een schotel met rauwe groenten en dipsausjes, met een goed wijntje erbij. Samen zitten we op mijn terras met prachtig uitzicht op de stad. Eet ik buitenshuis, dan ga ik graag bij Horses, All Time, Chateau Marmont, Lolo, Terroni op Beverly Boulevard of Uovo. Of ik ga met vrienden naar een party.’

23.30 uur | ‘Ik laat de honden uit, ‘s avonds is dat fantastisch. Ik kom dan vaak wilde dieren tegen, vooral wasberen en buidelratten. Coyotes gelukkig niet, maar ik hoor ze af en toe wel.’