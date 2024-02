Parijs-tips van Florence Cools en Artur Tadevosian (La Collection)

‘Het gebeurt ook vaak dat we iets bestellen bij Hôtel de Crillon en gewoon ontbijten op een bankje in de Jardin des Tuileries. Daarna trekken we naar Artcurial aan de Avenue Montaigne voor een leuke veilingexpo. We gaan graag bij veilinghuizen kijken. Ook Sotheby’s is fascinerend. Al kan er ook iets totaal anders op het programma staan. We hebben geen kinderen, dus hebben we de luxe om te doen waar we zin in hebben.’

13 uur | ‘We zijn geen lunchers. Een pannenkoek aan een kraampje volstaat. Als we toch iets eten ‘s middags, is dat bij CoCo in de Opéra Garnier, een leuk restaurant om mensen die Parijs niet zo goed kennen mee naartoe te nemen. Ik ben ook grote fan van de Japanse keuken: er zijn veel Japanse restaurants en sakebars opengegaan het jongste jaar. En ik heb ze allemaal ontdekt’, zegt Cools.

15 uur | ‘In de namiddag gaan we dikwijls naar een expositie. Het is heerlijk kuieren langs de galeries in de Rue Jacob en de Rue de l’Université in Saint-Germain. Artur heeft daar niet altijd evenveel zin in, maar ik sleur hem graag mee’, vertelt Cools. En dan vindt hij het toch altijd leuk.’ (lacht)

‘De jongste expo die we zagen, is Roth­ko in de Fondation Louis Vuitton. Parijs is een museum. In welke straat je ook wandelt, het ziet er altijd mooi uit. En de stad is nog mooier geworden dankzij ‘De ziel van Parijs’, het boek en de podcast van Dirk Velghe. Het boek hebben we gekocht, de podcast hebben we zeker al vier keer beluisterd.’

‘We houden ook van streetartists. In de Marais vind je geweldige adresjes, vaak heel toevallig. We wandelen graag lukraak door de stad. Zo ontdekken we van alles.’

16.30 uur | ‘Tijd voor een rommelmarkt. Je hebt er heel veel, zowat overal in Parijs. Maar een van onze favorieten is die van Saint-Ouen, vlak bij de Porte de la Chapelle.’

La Collection lanceerde nu ook zijn eerste juwelen: van ringen tot halssnoeren, voor mannen én vrouwen. © Laure Van Hijfte

‘Soms zijn die objecten extreem duur, maar je vindt er net zo goed betaalbare spullen. We hebben tijdens de coronapandemie zowat half ons huis ingericht met objecten die we daar hebben gekocht, van een tafel tot luchters.’

19.30 uur | ‘Dinner time. Hôtel Costes is leuk om mensen te kijken, maar we gaan net zo graag naar een restaurant dat we bij toeval ontdekken. Een leuk adresje is Verjus achter het Palais Royal, de Bar Des Prés of Shiro in Saint-Germain. Langosteria, een Italiaans restaurant met een ongeziene service, is een van de beste plekken die we de jongste jaren bezocht hebben.’

‘Het valt trouwens altijd op in Parijs dat ze hier nog echt een dress-upscene hebben: op restaurant is het de gewoonte om je mooi op te kleden. Dat hebben we toch minder in België.’

23 uur | ‘Ik kan niet dansen, dus dat doen we niet’, zegt Tadevosian. ‘Maar we gaan na het avondeten wel graag een cocktail drinken in Hôtel de Crillon. Daar hebben ze de beste drankjes én de beste olijven. En een live jazzband. Gezelliger kan het niet worden.’

1.30 uur | ‘De bar ligt vlak bij ons appartement, leuk om van daar naar huis te wandelen. Ons appartement was eerst bedoeld als pop-up, maar is intussen een lange­termijnproject geworden. We tonen er permanent onze collectie. En dus ook onze allereerste juwelencollectie, voor mannen én vrouwen.’

‘In de buurt is er ook een fijne sake- en whiskybar: Stand Tora. Er kunnen daar hoogstens tien mensen binnen. Heel mini dus.’