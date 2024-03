Zangeres Tutu Puoane | 'De Beyoncé van Zuid-Afrika'

‘De hele week beeld ik me in hoe het weekendconcert er zal uitzien, en wat ik zal dragen’, zegt Tutu Puoane (44). Op 15 maart verschijnt ‘Wrapped In Rhythm’, geïnspireerd op de poëzie van haar landgenote Lebogang Mashile. De plaat, haar tiende, is geproducet door Larry Klein, die ook al werkte met Joni Mitchell, Herbie Hancock en Tracy Chapman. In haar thuisland is Puoane zowat Beyoncé. Vanuit een township in Pretoria ging ze in 2002 in Den Haag studeren. Sinds 2004 woont ze in Antwerpen. Ze had ook rollen in dansproducties van Wim Vandekeybus en in de KVS-voorstelling ‘Dear Winnie’.