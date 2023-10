De zaterdag van dj Amber Broos | ‘Draaien werkt verslavend’

10.30 uur | ‘Ik bereid me voor op de uitzending. Mixen klaarmaken, interviews voorbereiden... Op StuBru draai ik house, techno, drum-‘n-bass en platen die die week in hoge rotatie zitten. En uiteraard ook dingen die ik ontdekt heb. Een fijne mix is dat.’

12 uur | ‘Tijd voor een omelet of boterham met Philadelphia-kaas. Ik probeer elke dag vaste tijdstippen in te bouwen waarop ik eet. Want elke week is anders en zo heb ik toch wat structuur. Als ik niet bezig ben met muziek, probeer ik tijd vrij te maken voor vrienden en familie. Ik ga graag samen lunchen.’

13 uur | ‘Ik werk voort aan mijn mixen. Zalig om promo’s te beluisteren die ik in de show of in mijn set kan gebruiken. Tussendoor beantwoord ik mails.’

16 uur | ‘Bestemming: VRT. Ik heb een voorlopig rijbewijs, dus rij ik er meestal met mijn moeder of een vriendin naartoe. Of ik ga met de bus, een kwartiertje rijden.’

16.30 uur | ‘De mixen worden in het softwareprogramma geladen, ik bekijk mijn interviewvragen en breng de mixen van gast-dj’s in orde. Ik hou ervan om dat rustig te doen.’

19 uur | ‘Ik eet nog iets voor de uitzending begint. Soms iets gezonds, soms een pizza.’

20 uur | ‘‘Untz’ begint en duurt tot 23 uur. Ik ben dan hypergeconcentreerd: de mixen en interviews moeten allemaal kloppen.’

23.30 uur | ‘Tijd om te vertrekken naar de plek waar ik moet draaien. Mijn vader brengt me ernaartoe. Hij mist geen enkele boeking in België. De hoogste tijd dat ik mijn rijbewijs behaal, want al is hij mijn grootste supporter, hij kan dat niet blijven doen. (lacht) Ik heb veel van hem geleerd, ja. Hij was zelf dj (Joeri Broos, n.v.d.r.). Toen ik twaalf was, begon hij met zijn DJ Academy. Al zijn materiaal stond thuis. Dat triggerde me om er zelf mee te experimenteren.’

0.30 uur | ‘Ik kom wat vroeger, zodat ik de sfeer kan opsnuiven en een praatje kan maken met de andere dj’s. Ik heb een heftig schema, maar drink en rook niet en ben weer beginnen te sporten. Dat helpt. Ik kan niet vaak naar een festival gaan als raver, aangezien ik meestal zelf draai. Daarom probeer ik voor en na mijn set even tussen het publiek te staan.’

2 uur | ‘Ik doe mijn set met techhouse, techno en Belgische retroplaten. Draaien geeft me bijna een gevoel van euforie. Zeker als iedereen aan het dansen is, werkt het verslavend. Als iedereen de tijd van zijn leven beleeft, ben ik helemaal weg van de wereld.’

5 uur | ‘Terug thuis eet ik nog een snack. Wat ham of kaas. Niet gezond, ik weet het. Ik maak mijn haar los, was mijn gezicht en kruip in bed. Heel soms bekijk ik nog filmpjes die mensen van mijn set hebben gepost. En dan? Dan val ik als een blok in slaap.’