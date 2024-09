De zaterdag van Laure Decock, medeoprichter van het nieuwe Brusselse kunstweekend RendezVous

9.30 uur | ‘Batch heeft twee trapjes die Adèle graag beklimt, maar na een uur wil ze naar buiten. Gelukkig is de mooie speeltuin van Renier Chalon om de hoek.’

10 uur | ‘Als we ‘s avonds vrienden uitnodigen, begin ik nu met inkopen. Ik organiseer graag events, ook privé, en let op de kleinste details. Mijn vorige job bij Axel Vervoordt zette die passie nog meer op scherp: alles moest altijd piekfijn in orde zijn. Scènes de Ménage in Elsene is voor mij een schatkamer vol lepeltjes en tafellakens tegen uiteenlopende prijzen. Bij hofleverancier Gommers haal ik nog kaarsen.’

11.30 uur | ‘Davide Capasso en ik werkten vroeger samen bij galerie Almine Rech, nu is hij een topbloemist. Ik pik bloemen op in zijn atelier en spring vaak nog even binnen bij Laurent Bouchat voor nieuwe kunstboeken.’

12 uur | ‘Tijdens Adèles dutje bespreken mijn man Pieter en ik de status van onze verbouwing. We kochten onlangs een appartement in Sint-Gillis. Als architect overziet hij het meeste werk, voor tegels en zo hakken we samen knopen door.’

14 uur | ‘Lunchtijd. Meestal koop ik de ingrediënten tijdens mijn boodschappenronde, anders haal ik brood bij Mains.’

15 uur | ‘Met RendezVous dat eraan komt, spreken Evelyn en ik ook in het weekend af om galeries te bezoeken. We zijn al jaren vrienden, dus zo’n ronde is altijd leuk. We brengen flyers rond bij Lodovico Corsini, Damien & The Love Guru en Rodolphe Janssen. Adèle gaat mee: de kunstwereld is internationaal, maar ook intiem. Iedereen kent iedereen. Dat er kinderen bij zijn, is heel normaal.’

19 uur | ‘Als we geen oppas hebben, nodigen we vrienden uit. De kunst is om een gerecht te bedenken dat weinig voorbereiding vergt. Favorieten? Een fancy caesar salad met kip uit de oven en als dessert een bolletje vanille-ijs met olijfolie en zout.’

22 uur | ‘Op stap. Ik begin graag in een café zoals Midpoint en ontdek dan wat er nog gaande is in de stad. Sinds ik moeder ben, wil ik dat het de moeite waard is als ik uitga. Dansen dus, of… karaoke in Le Saint Plon.’